Premierul Estoniei: Nu trebuie lăsată o „cale de scăpare” pentru Putin

Kaja Kallas respinge orice propunere cu privire la revenirea la „business as usual” în relaţia cu Rusia lui Putin.





„Nu există altă opţiune decât oprirea războiului (din Ucraina, n. red.) şi pedepsirea agresorilor şi a tuturor celor care se fac responsabili de crime de război”, a declarat premierul eston în acest interviu publicat miercuri.

„Dacă am accepta o revenire la <<business as usual>>, războiul se va relua după o pauză de un an sau doi”, a avertizat Kallas.

„Nu trebuie să i se ofere nicio cale de scăpare lui Vladimir Putin, pentru că ar fi un mesaj clar pentru el că poate să o ia de la capăt”, a insistat ea.

În ceea ce priveşte discuţiile dintre Emmanuel Macron şi Vladimir Putin, Kaja Kallas spune că „nu au dat vreun rezultat”.

„Din punctul meu de vedere, Vladimir Putin este un criminal de război şi nu văd niciun motiv să se discute cu el”, a subliniat ea.

Kallas contrazice poziţiile precum că Putin nu trebuie să se simtă izolat. În opinia ei, orice discuţie cu el îl face se simtă în „centrul lumii”.

Estonia, ţară membră NATO, este puternic îngrijorată de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, care a început pe plan militar încă din 2014, odată cu anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia şi încurajarea unei rebeliuni proruse în regiunile Doneţk şi Luhansk. Conducerile Estoniei au avertizat de mai mult timp în privinţa ameninţării ruse şi au solicitat constant întărirea flancului estic al NATO pentru a o descuraja.

Comentariile premierului eston survin la mai bine de o săptămână după ce preşedintele francez Emmanuel Macron a susţinut că pacea nu trebuie să se facă în Ucraina prin umilirea Rusiei.