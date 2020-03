Premierul britanic Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus

Boris Johnson a fost testat după ce a prezentat simptome uşoare de coronavirus, iar acestea s-au adeverit, informează biroul său.

Premierul britanic s-a autoizolat şi continuă să conducă lupta împotriva pandemiei covid-19, precizează sursa citată.

Această veste vine la două zile după cea cu privire la prinţul Charles (71 de ani), care la rândul său a fost descoperit drept purtător al coronavirusului SARS-CoV-2.

A fost testată şi soţia prinţului, Camilla, ducesă de Cornwall, dar rezultatul a ieşit negativ.

Pe Twitter, Boris Johnson, în vârstă de 55 de ani, le transmite oamenilor să stea acasă şi să salveze vieţi astfel.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri