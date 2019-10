Premierul britanic Boris Johnson anunţă că a ajuns la un acord cu UE pentru Brexit. Preşedintele Comisiei Europene a confirmat

Marea Britanie şi Uniunea Europeană (UE) au ajuns la un nou acord al Brexitului, a anunţat joi premierul britanic Boris Johnson, relatează BBC News. Cele două părţi au finalizat un text juridic al acordului, însă acesta este necesar să fie aprobat atât de Parlamentul britanic, cât şi de Parlamentul European (PE).

”Avem un nou acord grozav, care preia controlul înapoi”, a anunţat Johnson pe Twitter.

La rândul său, preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis pe Twitter că s-a ajuns la un acord.





Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a anunţat că există un acord asupra Brexitului şi i-a trimis o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care îi cere să susţină acordul.

Anunţul a fost făcut după discuţiile pe care le-a avut cu premierul britanic Boris Johnson înaintea reuniunii Consiliului European.

”Acolo unde există voinţă, există şi acord şi avem unul! Este corect şi echilibrat atât pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru Regatul Unit şi reprezintă o mărturie a angajamentului nostru de a găsi soluţii. Recomand Consiliului European să susţină acordul”, a transmis preşedintele CE, după întrevederea cu premierul britanic.





Lira sterlină a crescut cu 1% faţă de dolar, imediat după anunţarea acestui acord.

Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord a anunţat joi că nu poate susţine acordul pentru Brexit propus de premierul britanic Boris Johnson şi Uniunea Europeană, în forma actuală, transmite Reuters. ”Aşa cum stau lucrurile, nu putem susţine ceea ce se sugerează în privinţa vămii şi a consimţământului, există o lipsă de claritate şi în privinţa TVA”, afirmă într-un comunicat lidera DUP, Arlene Foster, şi adjunctul acesteia, Nigel Dodds.

”Vom continua să lucrăm cu guvernul pentru a încerca să ajungem la un acord sensibil, care să fie potrivit pentru Irlanda de Nord şi care să protejeze integritatea economică şi constituţională a Regatului Unit”, se arată în comunicat. Susţinerea din partea DUP, care sprijină guvernul Johnson, este crucială în condiţiile în care unii promotori ai unui Brexit dur din partidul premierului afirmă că vor fi convinşi de poziţia sa privind cea mai dificilă parte a acordului, aceea a graniţei irlandeze. Johnson, care nu are majoritate în Parlamentul format din 650 de parlamentari, are nevoie de 320 de voturi pentru a obţine ratificarea acordului. DUP are 10 voturi.

Partidul Laburist, cea mai mare formaţiune politică de opoziţie din Marea Britanie, va vota cel mai probabil împotriva acordului privind Brexit-ul pe care îl negociază intens la Bruxelles în acest moment guvernul conservator al premierului Boris Johnson, a declarat miercuri liderul său, Jeremy Corbyn, potrivit DPA.

„Tot ce am auzit despre discuţiile în desfăşurare mă face să fiu profund îngrijorat că în realitate va exista o graniţă în Marea Irlandeză între Irlanda de Nord şi restul Marii Britanii”, a declarat Corbyn la postul de televiziune ITN. El a făcut referire la informaţiile că Johnson a făcut noi concesii privind chestiunea controversată a frontierei irlandeze, deschizând calea pentru o graniţă vamală în Marea Irlandeză între Irlanda de Nord şi restul Regatului Unit. Corbyn şi-a mai exprimat de asemenea temerea că Partidul Conservator va scădea standardele privind drepturile consumatorilor şi lucrătorilor din Marea Britanie după Brexit şi că va semna un acord de liber-schimb cu SUA care ar putea duce la o „pierde semnificativă a drepturilor”.