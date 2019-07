Legea prin care Polonia încearcă să-şi convingă tinerii să nu plece din ţară

Prin această măsură, guvernul încearcă să oprească exodul dramatic de creiere cu care Polonia s-a confruntat de când a aderat la Uniunea Europeană, acum 15 ani.

Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a spus că scutirea fiscală va aduce noi oportunităţi pentru tineri „astfel încât să le egaleze pe cele disponibile în Occident”.

Polonezii sub vârsta de 26 de ani, care câştigă mai puţin de 85.528 zloţi polonezi pe an vor fi scutiţi de la impozitul pe venit de 18 la sută al ţării, începând cu 1 august. Reducerea este generoasă, având în vedere că salariul mediu polonez este în jur de 60.000 de zloţi (aprox. 66.000 de lei) pe an. Guvernul a menţionat că în jur de 2 milioane de persoane sunt eligibile pentru a beneficia de măsură.

