Peste 200 de români blocaţi la graniţa dintre Marea Britanie şi Franţa, din cauza noilor restricţii de transport

Măsura luată de Franţa pentru 48 de ore a determinat cozi de camioane la mai multe puncte de trecere între Marea Britanie şi Franţa. Autocare în care se află români venind din Marea Britanie au fost oprite la Dover şi se află acum într-o parcare.

"Suntem blocati intre Franta si Anglia. Sunt patru autocare numai aici in parcare, peste 200 de romani. Din cate am vazut, anumite tiruri au urcat pe vapor. Noi doar tranzitam Franta. Nu am stiut ca exista astfel de probleme. Nici soferii nu au stiut”, spun aceştia potrivit ziare.com.