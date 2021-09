Peste 1.400 de delfini au fost omorâţi în Insulele Feroe pentru o tradiţie veche de secole. Masacrul i-a şocat pe toţi şi a stârnit un val de furie VIDEO

Vânătoarea mamiferelor marine este o tradiţie care se practică de sute de ani în Insulele Feroe, iar oamenii ucid de obicei în fiecare an până la 1.000 de animale. Cu toate acestea, duminică, 12 septembrie, a fost înregistrat cel mai mare număr de mamifere ucise, mai precis 1.428, potrivit Digi24.

În ultimul deceniu au fost ucise peste 8.000 de balene şi delfini, potrivit Serviciului Veterinar din Feroe.

Bjarni Mikkelsen, biolog marin din Insulele Feroe, a declarat că a fost cel mai mare număr de delfini ucişi vreodată într-o zi în Insulele Feroe. El a spus că recordul anterior a fost de 1.200 în anul 1940. Cifre mari s-au înregistrat şi în anul 1879 ( 856 mamifre sacrificate), în 1873 ( 854 mamifere) şi în 1938 ( 900 de mamifere).

Legea din Feroe spune că animalele trebuie ucise rapid şi fără suferinţă, însă acest lucru nu este respectat deloc.

Durata medie a uciderii fiecărui mamifer în timpul vânătorilor de Grindadrap durează între 12 şi 20 de minute.

Vânătorile din Grindadrap datează dintr-o perioadă în care localnicii se bazau pe carnea şi untura provenită de la balene şi delfini pentru a se hrăni şi pentru a supravieţui.

În prezent tradiţia este guvernată de autorităţile din Feroe, dar nu este reglementată de Comisia internaţională pentru vânătoarea de balene din cauza dezacordurilor privind acest tip de vânătoare.

Amploarea masacrului de duminică i-a şocat pe toţi

Activiştii pentru drepturile animalelor au criticat constant această tradiţie, mai ales după evenimentul de duminică şi au susţinut că sacrificarea mamiferelor este crudă şi inutilă, iar amploarea masacrului i-a şocat pe toţi.

Într-un interviu acordat BBC, Olavur Sjurdarberg, preşedintele Asociaţiei privind protecţia balenelor din Feroe, a admis că numărul mamiferelor ucise a fost excesiv.

„A fost o mare greşeală", a spus Olavur Sjurdarberg. El a declarat că iniţial s-a crezut că numărul este de 200 de delfini, dar abia la final s-a aflat dimensiunea uriaşă a dezastrului.

Uciderea delfinilor albi este „legală, dar nu este populară", a declarat Sjurdur Skaale, deputat danez pentru Insulele Feroe.

Sondajele realizate arată că majoritatea oamenilor se opun sacrificării în masă a delfinilor din Insulele Feroe.

Duminică, reacţia naţională a fost „de uimire şi şoc din cauza numărului extraordinar de mare", a declarat Trondur Olsen, jurnalist pentru postul public de radio al Feroe.

„Am făcut un sondaj rapid ieri, întrebând dacă ar trebui să continuăm să ucidem delfinii. Puţin peste 50% dintre cei chestionati au spus că nu, şi puţin peste 30% au spus că da", a afirmat el.

Un alt sondaj a sugerat însă că 80% dintre lucuitori au spus că vor să continue această tradiţie.

„Acesta este un moment bun pentru organizatii pentru a pune şi mai multă presiune pentru renunţarea la această vânătoare. Va fi diferit de data aceasta, deoarece cifrele sunt foarte mari. A atras multă atenţie din partea comunităţii internaţionale. Bănuiala mea este că oamenii se pregătesc pentru un protest mare", a spus Olsen.

On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq