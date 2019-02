Patru din cinci preoţi de la Vatican ar fi homosexuali. Un jurnalist francez denunţă ipocrizia din Biserică: „Vaticanul e un fel de «Fifty Shades of Gay»”

Cartea reprezintă fructul a patru ani de anchetă în jurul controverselor cu care se confruntă biserica modernă.

Cercetarea constă în interviuri cu preoţi şi membri ocupând funcţii înalte în ierarhia Vaticanului, dezvăluind existenţa unei clici gay duplicitare, fiind în acelaşi timp homofobă. Această clică pare să dateze din vremea Papei Paul VI (1963-1978), din care fac parte anumiţi cardinali homosexuali. Aceiaşi cardinali se afla la originea decretelor împotriva căsătoriilor gay, precum şi al altor decrete legate de moralitatea sexuală. Potrivit jurnalistului, cu cât un preot e mai homofob, cu atât şansele cresc ca acesta să fie el însuşi homosexual.

Lucrarea lui Frédéric Martel abordează şi opulenţa traiului de care se bucură înalţii cardinali, tema corupţiei financiare din sferele clericale fiind descrisă în detaliu. Mai mult, coluziunea cu regimurile fasciste implicate în torturarea şi persecutarea unor personae nevinovate, afaceri imobiliare dubioase, ipocrizia de a proteja preoţi pedofili, toate aceste subiecte reprezintă un îndemn adresat instituţiei Bisericii de a-şi restitui credibilitatea faţă de enoriaşi şi de a-şi recăpăta misiunea biblică.

În ciuda acuzaţiilor virulente, jurnalistul francez, el însuşi homosexual, nu consideră că cercetarea sa reprezintă un act de militantism anticlerical.

„Nu am niciun cont de reglat cu Biserica. Nu am condus decât o simplă investigaţie în calitate de jurnalist şi totodată de cercetător, în jurul unui subiect cu care sunt foarte bine familiarizat: chestiunea homosexuală. Aflându-mă în Italia pentru publicarea cărţii mele precedente, « Global Gay » la editura Flammarion în 2013, am întâlnit un preot, Francesco Lepore, traducătorul din limba latină al Papei Benedict al XVI-lea. Acesta mi-a povestit viaţa sa dublă şi omniprezenţa prelaţilor gay în sferele înalte ale Bisericii”, a declarant Frederic Martel într-un interviu pentru publicaţia Le Point.

Autorul cărţilor Roz şi negru („Le Rose et le Noir”) şi „Mainstream” a interogat în cadrul anchetei sale peste 1500 de persoane, dintre care 41 de cardinali, 52 de episcopi şi monseniori, 45 de ambasadori papali şi oficiali diplomatici şi mai mult de 200 de preoţi.

Simbolic, traducerile în engleză şi italiană ale acestei cărţi vor fi publicate chiar în ziua de 21 februarie, atunci cand papa Francisc i-a convocat pe preşedinţii Conferinţelor Episcopale din întreaga lume la o întâlnire la Vatican, pentru a discuta despre prevenirea abuzurilor împotriva minorilor.

