UPDATE Parlamentul de la Londra respinge pentru a treia oară acordul Brexit. Summit special al UE la 10 aprilie

Camera Comunelor a respins vineri, a treia oară - cu 344 la 286 de voturi - acordul Brexitului al Theresei May. După anunţarea rezultatului votului, premierul britanic şi-a exprimat profundul regret că acordul convenit cu Bruxelles-ul a eşuat. ”Implicaţiile sunt grave”, a subliniat premierul britanic. ”Implicit, Regatul Unit trebuie să părăsească (UE) la 12 aprilie - în doar 14 zile”, a adăugat ea.



Orice scenariu ”aproape sigur implică faptul ca regatului Unit să i se ceară să organizeze alegeri parlamentare europene”, a adăugat ea.



”Mă tem că am ajuns la limita acestui proces în camera Comunelor”, a subliniat May.

Comisia Europeană a insistat că, dacă acordul de Brexit nu va fi aprobat în Parlamentul de la Londra, data ieşirii Marii Britanii din UE va fi 12 aprilie.

Tusk convoacă un summit UE pentru 10 aprilie



Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a convocat vineri un summit la 10 aprilie, în urma respingerii acordului Brexitului în Camera Comunelor, relatează BBC News.



„În contextul respingerii Acordului Brexit în Camera Comunelor, am decis să convoc un summit al Consiliului European pe 10 aprilie, pe tema Brexit", a transmis Donald Tusk prin Twitter.

Comisia Europeană a exprimat regret, vineri, că membrii Camerei Comunelor au respins din nou Acordul Brexit, cerând Marii Britanii să ofere clarificări privind viitoarele proceduri.



„Comisia Europeană regretă votul negativ din Camera Comunelor. În contextul deciziei, perioada negocierilor în virtutea Articolului 50 este prelungită până pe 12 aprilie. Marea Britanie trebuie să ofere detalii despre viitorii paşi înainte de această dată (...). Scenariul producerii unui Brexit fără acord este unul probabil", a transmis instituţia.



După această a treia respingere a legislativului de la Londra, ar putea, foarte probabil, urma alegeri generale”, scrie The Guardian care atrage atenţia că „sunt, însă, două obstacole mari. Unul este acela că alegerile înainte de finalizarea unui nou acord de Brexit necesită obligatoriu o prelungire a ieşirii din UE. Al doilea obstacol ar fi că, într-o astfel de situaţie, Marea Britanie va trebui să participe la alegerile europarlamentare din mai, o bătălie electorală pe care niciun partid nu o agreează”.



Theresa May şi-a oferit capul pe tavă pentru acordul de Brexit, dar nu a fost suficient. May pare că renunţă la luptă, dar o face într-un stil foarte personal: şi-a oferit demisia în schimbul unei concesii titanice: acordul pe care ea l-a negociat cu UE. A fost ultima carte pe care a jucat-o. Sacrificiul pe care Theresa May vrea să îl facă s-a dovedit inuti. Mediul de afaceri şi comunităţile din întreaga ţară sunt nesigure şi nu ştiu când va începe viitorul, nu mai vorbim de ce va conţine acel viitor.



Marea Britanie urma să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie, dar, în contextul impasului politic de la Londra, Guvernul de la Londra a cerut, cu aprobarea Camerei Comunelor, amânarea Brexit până pe 30 iunie. Uniunea Europeană a acceptat amânarea Brexit până pe 12 aprilie dacă Acordul nu va fi aprobat şi până pe 22 mai dacă va fi aprobat.



