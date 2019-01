Parlamentul britanic dezbate o moţiune de cenzură împotriva premierului Theresa May

Theresa May în Parlamentul britanic FOTO EPA-EFE

Apreciind că şefa conservatoare a pierdut „încrederea şi susţinerea“ Parlamentului, la o zi după respingerea masivă a acordului Brexitului de către parlamentarii britanici, el a îndemnat-o „să facă ceea ce este just şi să demisioneze“, cu mai puţin de trei luni înaintea ieşirii din UE, prevăzută să aibă loc la 29 martie.

Moţiunea de cenzură depusă de Partidul Laburist urmează să fie supusă la vot la ora 19.00 GMT (21.00 ora României), însă are puţine şanse să treacă, în contextul în care conservatorii din tabăra lui May şi micul Partid Uniunist nord-irlandez (DUP) nu o susţin.

Această moţiune a fost depusă în urma respingerii cu o majoritate zdrobitoare a acordului Brexitului negociat de May cu Bruxellesul, care nu-i mulţumeşte nici pe eurosceptici şi nici pe eurofili. Textul a fost respins marţi seara cu 432 de voturi la 202, o înfrângere fără precedent a unui premier în istoria parlamentară a Regatului Unit. Şi mai rău, 118 deputaţi din cadrul majorităţii conservatoare au votat împotriva documentului.

Dacă Daily Telegraph a scris despre „o umilire totală“, The Daily Mail a apreciat că Theresa May „luptă pentru supravieţuirea sa“ politică.

În Statele Unite, The Washington Post (WP) apreciază că Regatul Unit se „îndreaptă către un dezastru“.

Potrivit editorialistului de la Times Matthew Parris, a venit vremea ca parlamentarii cu experienţă să ia controlul asupra dosarului Brexitului. „Nu există vreun leadership, nici în Guvern şi nici în opoziţie, care să fie capabil să ne ajute să ieşim din această mlaştină“, deplânge el.

„Otrava acordului“

În cazul în care May supravieţuieşte moţiunii de cenzură, ea are termen până luni să prezinte un „plan B“. Ea are mai multe opţiuni - şi anume să se angajeze să se întoarcă la Bruxelles sau să ceară o amânare a datei Brexitului. Respingerea textului sporeşte totodată posibilitatea unui divorţ fără acord - cel mai rău scenariu pentru mediile economice.

Altă ipoteză, cea a unui al doilea referendum, a fost apărată de 71 de deputaţi laburişti, într-o scrisoare publicată miercuri. Această opţiune, respinsă de May, este „singura credibilă“, a apreciat premierul scoţian, separatista şi eurofila Nicola Sturgeon.

Într-o încercare de a debloca situaţia, Theresa May a anunţat că vrea de-acum să discute cu deputaţi din toate partidele „pentru a identifica elementele necesare în vederea obţinerii susţinerii Camerei Comunelor“.

Nigel Dodds, un deputat DUP, a reclamat din nou o revizuire a dispoziţiilor referitoare la „plasa de siguranţă“ („backstop“ în engleză) - care cristalizează nemulţumirea.

„Premierul trebuie să-şi dea seama că backstop-ul este (...) otrava acordului retragerii“, a declarat el la BBC.

Această opţiune de ultim recurs prevede implementarea unei Uniuni Vamale între Regatul Unit şi Uniunea Europeană în vederea evitării unei reimpuneri a unei frontiere fizice între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, în cazul în care nu se găseşte altă soluţie la finalul perioadei de tranziţie, prevăzută să dureze până la sfârşitul lui 2020.

Numeroşi deputaţi britanici se tem că acest lucru va obliga regatul să-şi păstreze relaţiile cu UE pe o perioadă nedeterminată.

„Dacă nu se schimbă nimic, atunci toată lumea va avea o mare problemă, inclusiv irlandezii, Europa şi Comisia Europeană“, a avertizat Dodds.

„Încă mai este timp“

De partea europeană, îngrijorarea faţă de o ieşire fără acord a crescut.

Preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a îndemnat Regatul Unit „să-şi clarifice intenţiile cât mai repede posibil“, apreciind că „riscul unui Brexit fără acord a crescut“.

Negociatorul-şef UE al Brexitului Michel Barnier şi-a exprimat „regretele“, amintind că textul a fost negociat „pe baza liniilor roşii ale Guvernului britanic“. El a anunţat o intensificare pregătirilor cu privire la scenariul „no deal“.

Irlanda şi Franţa au dat, la rândul lor, dispoziţii în acest sens.

Nu mai este vorba despre nişte simple ipoteze de lucru, a avertizat premierul irlandez Leo Varadkar. Aceste pregătiri „sunt implementate de-acum de către guvern. Întreprinderile şi alte organizaţii trebuie să facă la fel“.

Cencelarul german Angela Merkel a subliniat că „încă mai este timp de negociat“, întrebând-o totodată pe Theresa May „ce propune“.