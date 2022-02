Părinţii din Ucraina au început să-şi trimită copiii la şcoală cu abţibilduri pe care scrie grupa sanguină

Jurnalista ucraineană Olga Tokariuk a scris luni pe Twitter că discursul lui Putin în care a anunţat că recunoaşte cele două regiuni separatiste din estul Ucrainei ca republici independente a fost privit de ucraineni ca o declaraţie de război.

Aceasta a notat că părinţii au fost speriaţi de declaraţiile lui Vladimir Putin, astfel că au recurs la măsuri de precauţie. mai mulţi adulţi şi-au trimis copiii la scoală cu stickere pe care este scrisă grupa lor sanguină, în cazul în care vor avea nevoie de o transfuzie de sânge, dacă va fi vreun atac.

If you want to know how Ukrainians react to Putin's speech, here's a glimpse: moms on Facebook discuss putting stickers on their children's clothes, when they go to school, indicating their blood type. Make no mistake: this speech was perceived as a declaration of war on Ukraine