Pandemia Covid 19. Experţii recomandă Italiei schimbarea strategiei de combatere a infectării cu noul coronavirus

Măsurile luate de Italia pentru a stopa răspândirea coronavirusului par să nu funcţioneze, de aceea ar trebui schimbată strategia prin crearea unor centre în care persoanele suspectate de infectare să fie separate de familiile lor, consideră profesorul de microbiologie Andrea Cristanti, de la Universitatea din Padova, transmite Reuters. Locuitorii Italiei se află în izolare de aproape trei săptămâni, însă în ultimele trei zile numărul de noi infectări cu coronavirus s-a menţinut la 5.000-6.000 zilnic.

Cel mai negru bilanţ al epidemiei începute pe 21 februarie a fost consemnat vineri, cu 919 decese, urmat doar de scăderi foarte uşoare în următoarele două zile. Într-un interviu acordat luni postului Radio Capital, profesorul Crisanti, un reputat om de ştiinţă, a afirmat că multe dintre cazurile noi sunt probabil persoane care au fost contaminate de membri de familie acasă.

În opinia sa, în loc de a le spune bolnavilor cu simptome uşoare să se autoizoleze acasă, autorităţile ar fi trebuit să înfiinţeze centre pentru a-i separa de familiile lor, aşa cum s-a procedat în China. Profesorul Crisanti a ajutat la coordonarea răspunsului în regiunea Veneto, unde a fost introdusă testarea în masă la începutul epidemiei din Italia, în a doua jumătate a lunii februarie. Aceasta a ajutat la identificarea cazurilor şi limitarea contagiunii cu mult mai mult succes decât în regiunea vecină Lombardia, unde doar persoanele cu simptome severe au fost testate şi doar în spitale.

Crisanti a fost de părere că o abordare precum cea din Veneto ar trebui extinsă la nivel naţional. „Trebuie să fim mult mai agresivi în a identifica persoanele care sunt bolnave acasă“, a subliniat el. „Trebuie să mergem la locuinţele lor, să-i testăm, să le testăm membrii de familie, prietenii şi vecinii, iar toţi cei testaţi pozitiv ar trebui preluaţi, dacă sunt într-o stare suficient de bună, în centre de cazare în afara domiciliilor lor“, a adăugat profesorul Cristanti.

Italia nu trebuie să repete greşeala Chinei

Şi un grup de experţi chinezi care se află în Italia spun că autorităţile din Peninsulă trebuie să treacă la carantinarea în masă a pacienţilor cu coronavirus cu simptome uşoare, în loc să-i lase să se izoleze acasă. Liang Zong An, şeful departamentului de boli respiratorii, Universitatea Sichuan, a declarat: „Medicii din China au spus că persoanele cu simptome uşoare ar trebui izolate la domiciliu pentru a reduce povara asupra sistemului de sănătate din Wuhan. Aceasta a fost o greşeală uriaşă”.

În primele luni ale epidemiei, nu s-a înţeles bine cât de infecţios ar putea fi virusul, chiar şi la cei care nu păreau foarte bolnavi, dar cercetătorii ştiu acum că şi cei cu simptome uşoare pot răspândi virusul în rândul membrilor familiei sau altora din jurul casei. China a rezolvat această greşeală într-un timp scurt şi a pus în carantină chiar şi pacienţii cu simptome uşoare, iar Italia ar trebui să aplice acelaşi lucru, a adăugat medicul. Potrivit cercetătorului Xiao Ning, care lucrează la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor din China, 80 la sută dintre infecţiile care au apărut în grupuri provin de la persoane cărora li s-a spus să rămână în case.

Zong An a spus că familiile italiene trăiesc în apartamente mai mari decât oamenii din Wuhan, există tot mai multe dovezi că toate familiile sunt infectate de un singur transportator. „Nu putem spune dacă carantina la domiciliu din Italia este corectă sau greşită, deoarece fiecare ţară are propriul său mecanism, dar am găsit câteva probleme”, a spus Zong An, menţionând că experţii italieni cu care au discutat nu au putut spune câte infecţii au apărut după izolarea la domiciliu.

Situaţia se înrăutăţeşte în sud

Prevenirea revoltelor şi a jafurilor asupra magazinelor în aşa-numtul Mezzogiorno, regiunea subdezvoltată din sudul Italiei, a devenit prioritară pentru guvernul central, scrie Bloomberg. Poliţia a fost mobilizată pe străzile capitalei Siciliei, Palermo, din cauză că bandele folosesc social media pentru a da atacuri la magazine. O companie care oferea servicii de feribot a oprit transortul către insulă, inclusiv aprovizionarea vitală cu alimente şi medicamente.

Pe măsură ce epidemia se extinde, oficialii sunt îngrijoraţi că mafia ar putea prelua controlul asupra regiunii. „Trebuie să acţionăm mai repede, mai mult decât rapid“, a declarat pentru „La Stampa“ primarul din Palermo, Leoluca orlando. „Stresul se poate transforma în violenţă“, a adăuggat acesta.