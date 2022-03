Opt rachete ruseşti au distrus Aeroportul Viniţa. Zelenski: Închideţi cerul deasupra Ucrainei VIDEO

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denunţat astăzi distrugerea totală a unui aeroport de lângă Viniţa, în vestul Ucrainei, de către opt rachete ruseşti. Într-un nou videoclip postat pe contul oficial de Telegram al preşedintelui, Zelenski a subliniat că „Viniţa paşnică nu a ameninţat niciodată Rusia”.

„Atacul brutal şi nemilos cu rachete a lăsat aeroportul complet distrus. Ei (ruşii) continuă să ne distrugă infrastructura, viaţa noastră, pe care noi, părinţii noştri, bunicii noştri, generaţii de ucraineni (…) am construit-o” , a adăugat preşedintele Ucrainei.

„Repetăm ​​în fiecare zi - închideţi cerul deasupra Ucrainei. (...) Vă rog să creaţi o zonă umanitară fără rachete, fără bombe aeriene.

Dacă nu o faceţi, măcar să ne daţi avioane ca să ne putem apăra, pentru că altfel rămâne doar concluzia - vreţi să fim ucişi foarte încet”, a spus Zelenski, înttr-un nou mesaj transmis duminică pe Telegram, conform CNN.

Today Russian rockets destroyed #Vinnitsa airport in Ukraine! How many more reasons you need to finally close the sky over #Ukraine️

