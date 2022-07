Olena Zelenska cere sisteme de apărare antiaeriană suplimentare şi le arată congresmenilor imagini de la carnagii şi cu copii ucişi şi mutilaţi din Ucraina

„Nu mai vrem atacuri aeriene. Nu mai vrem atacuri cu rachetă”, a subliniat ea în acest discurs, punctul culminant al unei vizite la Washington, în locul soţuluisău, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Cerem prea mult?”, a tunat ea.

„Asta este ceea ce cer eu şi ceea ce cere soţul meu”, a declarat ea pe podiumul auditoriumului Capitoliului.

Zelenska le-a arătat congresmenilor democraţi şi republicani imagini de la carnagii, pe un monitor, deasupra capului său.

„Ca părinţi (cerem asta)”, a subliniat ea.

Does protocol matter if my country is facing an inhuman enemy onslaught? Today, my main message to the USA Congress @congressdotgov – Ukraine needs weapons! RF is destroying 🇺🇦 cities and killing our children – we have no other option but to protect them with all our might. 1/2 pic.twitter.com/MKLQOrm0qc