O supravieţuitoare a Holocaustului a murit la Mariupol, la vârsta de 91 de ani

Ministrul de Externe al Ucrainei, a declarat că o femeie care a supravieţuit ocupaţiei naziste a Mariupolului, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a murit într-un subsol, îngheţată şi implorând pentru apă, relatează BBC.

Vanda Obiedkova, în vârstă de 91 de ani, avea doar 10 ani atunci când naziştii au ocupat Mariupolul. După 81 de ani femeia a trebuit să treacă prin alte momente cumplite, de această dată din cauza invaziei ruse. Neputând să aibă acces la apă, căldură sau electricitate în subsolul unde se adăpostea, Vanda Obiedkova a trăit "ca animalele", conform declaraţiei făcute chiar de fiica acesteia, Larissa.

Larissa a spus că mama sa a evitat capturarea de către nazişti în al Doilea Război Mondial şi a mai adăugat că mama Vandei a fost printre miile de evrei care au fost luaţi şi executaţi de către ocupaţia nemţească de la acele vremuri.

At 10 years old, Vanda Obiedkova survived the German occupation of Mariupol. Vanda was 91 when #Russian army invaded her city. 81 years after Nazi regime, she died. Dying in a basement, freezing, pleading for water, Holocaust survivor asked: “Why is this happening?”#SaveMariupol pic.twitter.com/yO9Gn18bJZ