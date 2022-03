O orchestră a cântat imnul naţional al Ucrainei în centrul Kievului, în timp ce trupele ruseşti înaintează spre capitală VIDEO

Dirijorul orchestrei a declarat că scopul a fost acela de a promova apelul guvernului ucrainean pentru o zonă de interdicţie aeriană în întreaga ţară şi pentru a pune capăt războiului.



Mulţimea adunată în Piaţa Independenţei (Maidan) din centrul Kievului a aplaudat la finalul intonării imnului naţional, fluturând drapelul Ucrainei, iar o femeie a strigat „Pentru Ucraina!”, potrivit Digi24.

Orchestra simfonică din Kiev, condusă de Harman Makarenko a interpretat şi un fragment din „Odă bucuriei”, de Ludwig van Beethoven, aflată la originea imnului Uniunii Europene, amintind dorinţa guvernului ucrainean de a se apropia de Europa şi de a se îndepărta de orbita Rusiei.

#Ukrainian orchestra plays national anthem in #Kyiv as Russian troops move towards the city.

It also played Beethoven's "Ode to Joy," the hymn of the European Union, as a nod to #Ukraine's democratically elected President @ZelenskyyUa. https://t.co/3QAWTdP7hm