O instanţă britanică a decis întreruperea sarcinii în cazul unei femei cu vârsta mentală a unui copil

Femeia, de confesiune romano-catolică, ar avea vârsta mentală a unui copil între 6 şi 9 ani, ea aflându-se sub îngrijirea NHS, serviciile publice de sănătate din Marea Britanie. Femeia, care are sub 30 de ani, manifestă schimbări de dispoziţie şi are probleme de învăţare, motiv pentru care are nevoie de tratament medicamentos.

Judecătoarea a descris cazul ca „dureros” şi propria sentinţă ca o „intruziune majoră”, dar a argumentat că un avort este mai puţin traumatizant decât naşterea unui copil de care ar fi apoi nevoită să se despartă şi care ar ajunge cel mai probabil în îngrijirea statului.





„Sunt conştientă de faptul că un ordin judecătoresc care se opune voinţei unei femei de a nu întrerupe sarcina constituie o intruziune majoră, însă trebuie să acţionez în interesul său superior, şi nu în conformitate cu viziunea societăţii cu privire la avort”.

Mama tinerei, împreună cu avocaţii săi şi cu asistentul social care se ocupă de fiica sa, se opun avortului, aceasta declarând la tribunal că ar putea creşte copilul cu ajutorul fiicei sale. Judecătoarea a arătat însă că dacă copilul ar rămâne lăngă mamă, ea ar trebui să părăsească locuinţa şi că tânăra nu are capacitatea mentală de a decide singură, chiar dacă manifestă în felul său dorinţa de a naşte copilul.





„Cred că ea îşi doreşte un copil cum şi-ar dori să aibă o păpuşă frumoasă”, spune ea, adăugând că tânăra nu înţelege ce înseamnă de fapt un copil.

Judecătoarea a mai argumentat că a naşte copilul s-ar putea dovedi o experienţă mai traumatizantă pentru ea decât avortul, pentru că nu va putea avea grijă de el din cauza problemelor ei mentale, şi, inevitabil, va fi despărţtă de el, fapt care i-ar produce o suferinţă mult mai mare.

„Deşi sarcina e reală pentru ea, nu e ca şi cum ar avea copilul în braţe şi l-ar putea atinge”, a spus judecătoarea.

Reprezentanţii NHS (Serviciile Naţionale de Sănătate) care o tratează pe tânără au solicitat întreuperea sarcinii, în timp ce un asistent social care se ocupă de tânără şi avocaţii s-au exprimat împotriva întreruperii sarcinii.





Poliţia a deschis o anchetă în acest caz pentru lămuri circumstanţele în care tânăra a rămas însărcinată.

