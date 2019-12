O fetiţă a găsit un mesaj de ajutor al unor prizonieri chinezi în interiorul unei felicitări de Crăciun

Potrivit The Sunday Times, citat de Newsweek, în interiorul unei felicitări cu o pisică purtând un fes de Crăciun, se afla scris de mână mesajul: „Suntem prizonieri străini ai închisorii Shanghai Qingpu din China. Suntem forţaţi să muncim. Vă rog să ne ajutaţi şi să anunţaţi organizaţiile pentru drepturile omului”.

Totodată, mesajul conţinea solicitarea ca cel ce îl găseşte să ia legătura cu Peter Humphrey, un fost jurnalist britanic prizonier doi ani la aceeaşi închisoare chineză pentru acuzaţii „care nu au ajuns vreodată în instanţă”, după cum spune el însuşi.

Familia fetiţei l-a contactat pe Humphrey care a confirmat că are informaţii de la prizonierii străini închişi acolo că aceştia sunt într-adevăr forţaţi la diverse munci de asamblare şi împachetare.

Închisoarea Shanghai Qingpu se află la circa 100 de kilometri de fabrica Zheijiang Yunguang Printing care produce felicitările.

Un purtător de cuvânt al Tesco a spus: „Nu am permite niciodată vânzarea în lanţul nostru de supermarketuri a unor produse provenite din muncă forţată. Am fost şocaţi să aflăm despre aceste acuzaţi. Am oprit imediat producţia la fabrica care ne furnizează felicitările şi am demarat o anchetă.

Avem un sistem de audit bine pus la punct, iar acest furnizor a fost supus unui audit extern chiar luna trecută. Nu s-au descoperit lucruri care să dovedească că au încălcat interdicţia noastră de a folosi munca prizonierilor.

Dacă se dovedeşte că este adevărat îl scoatem permanent de pe lista furnizorilor”.

Fostul jurnalist britanic a spus că în timpul detenţiei sale a văzut prizonieri chinezi făcând etichete şi ambalând haine ale unor branduri cunoscute.

În 2014, o femeie din Belfast, Irlanda de Nord, a descoperit un mesaj SOS scris în chineză în interiorul unei perechi de pantaloni pe care îi cumpărase cu trei ani înainte de la mare retailer din Marea Britanie, Primark. Cum pantalonii aveau fermoarul defect nu i-a purtat şi de aceea nu a găsit mesajul mai devreme: „Îmi pare rău că nu l-am găsit când i-am cumpărat. Aş fi putut scoate scandalul la iveală mai repede”.