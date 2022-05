O bombă a lovit o şcoală în care se adăposteau 90 de persoane. 30 de persoane au fost scoase de sub dărâmături în Ucraina

Serghei Haidai a spus că un avion rusesc a lansat o bombă asupra unei şcoli din satul Bilohorivka, aflat la aproximativ 10 kilometri distanţă del linia frontului.

În clădirea atacată de ruşi se aflau ascunşi aproape toţi locuitorii satului Bilohorivka. Până acum 30 de persoane au fost scose de sub dărămături.

Încă nu au fost raportate decese sau persoane rănite în urma bombardamentului.

"Aproape tot satul se ascundea.Toţi cei care nu au fost evacuaţi. După ce clubul social a fost lovit, subsolul şcolii a fost singurul loc de salvare, dar ruşii au profitat de această şansă", a declarat Serghei Haidai.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.



There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ