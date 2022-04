O asistentă din România care a bătut un pacient cu demenţă în Marea Britanie a fugit înainte să poată fi arestată

Monalisa Maria Lohan lucra la centrul de îngrijire Birch Tree Manor, iar incidentul a avut loc în octombrie 2019, după cum scriu jurnaliştii britanici de la Daily Mail. Ancheta în acest caz a fost finalizată în această primăvară. Poliţiştii spun că românca ar fi fugit în ţara natală, însă că deocamdată este de negăsit.

Pe 28 octombrie 2019, asistenta româncă lucra ca manager de noapte la centrul de îngrijire şi trebuia să aibă grijă de un rezident vârstnic care avea demenţă. Mai mulţi colegi ai româncei au văzut-o pe aceasta lovindu-l cu brutalitate pe bătrân. ”Am văzut-o lovindu-l de mai multe ori în cap pe pacientul bătrân. I-a dat şi mai mulţi pumni în burtă. A fost şocant”, le-a declarat poliţiştilor una dintre colegele asistentei din România.

Monalisa Maria Lohan a fost dată afară după ce a fost văzută lovindu-l pe bătrân cu brutalitate. Românca a părăsit Marea Britanie înainte de a putea fi interogată de către poliţişti. Ca urmare a anchetei finalizate în această primăvară, împotriva româncei au fost formulate mai multe capete de acuzare pentru violenţă.

Consiliul Asistentelor şi Moaşelor din Marea Britanie spune că ”acest abuz al doamnei Monalisa Maria este clar o gravă îndepărtare de la standardele aşteptate de la o asistentă autorizată. Acţiunile ei au arătat clar că are probleme de personalitate şi atitudine. Am descoperit că aceasta nu are vreo remuşcare pentru faptele comise şi că abaterile s-ar putea repeta”.

Este pentru a doua oară când o asistentă de origine română este depistată abuzând un pacient vulnerabil la centrul de îngrijire Birch Tree Manor. În 2021, Valentina Baghiu a primit o pedeapsă cu închisoare cu suspendare pentru că a bătut o pacientă de mai multe ori în perioada mai-noiembrie 2019.

