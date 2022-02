O altă sportivă pleacă din Belarus după ce i s-a interzis să participe la Jocurile Olimpice de Iarnă

Daria Dolidovici şi familia ei au ajuns în Polonia, unde speră să îşi poată continua antrenamentele. Tatăl ei, Serghei Dolidovici, participant de şapte ori la Olimpiadă, o antrenează pe copilă şi a oferit un interviu prin videoconferinţă împreună cu fiica sa, marţi, pentru Reuters.

Bărbatul a spus că fetei sale de 17 ani i s-a interzis participarea la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing pentru că el a participat la protestele din 2020 împotriva lui Aleksandr Lukaşenko.

„Dariei i-a fost negat dreptul de a participa la competiţii. Nu văd nicio posibilitate de continuare a carierei ei în Belarus. Am putea fi acuzaţi că am organizat o demonstraţie şi că am scandat sloganuri de opoziţie iar apoi să fim aruncaţi în închisoare”, a spus el.

Fata este una dintre cele mai promiţătoare schioare la juniori şi a spus că luna trecută, Uniunea de Schi a Belarusului i-a dezactivat codul FIS, un număr de identificare individual pe care sportivii îl folosesc pentru a participa la competiţii organizate de Federaţia Internaţională de Schi.

Autorităţile au spus că acel cod era dezactivat din decembrie, dar nu a fost oferit şi un motiv pentru această măsură.

Până acum, mai mulţi sportivi au fost opriţi din a participa la evenimente sportive după ce şi-au exprimat opoziţia faţă de regim sau s-au alăturat protestelor din 2020.

Familia Dolidovici a fugit din Belarus după doar câteva zile de la începerea Jocurilor Olimpice de Iarnă şi după ce o altă sportivă, Kristina Ţimanovskaia, a fugit din lotul ţării de la Tokyo după ce autorităţile de la Minsk au încercat să o întoarcă forţat în ţară.