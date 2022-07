Noile planuri ale Rusiei cu privire la războiul din Ucraina. Pentru prima dată, Moscova n-a revendicat câştiguri teritoriale

Aceştia notează că anterior, Ministerul rus al Apărării a anunţat ocuparea de noi pământuri ucrainene în fiecare zi.

„Cu toate acestea, forţele ruse au continuat să efectueze atacuri terestre limitate şi fără succes în toate direcţiile, pe 6 iulie. Astfel de încercări sunt în concordanţă cu pauza operaţională rusă, care nu implică şi nu necesită o încetare completă a ostilităţilor active. În acest caz, aceasta înseamnă că trupele ruse, mai degrabă, se vor limita până la urmă, la acţiuni ofensive relativ mici, deoarece încearcă să creeze condiţiile pentru operaţiuni ofensive mai mari şi să-şi restabilească puterea de luptă necesară pentru a duce la îndeplinire aceste angajamente mai mari”, se arată în comunicat.

ISW a mai subliniat că oficialii de la Kremlin pregătesc probabil economia rusă pentru un război prelungit în Ucraina. Acest lucru este dovedit de legile privind reglementarea relaţiilor de muncă adoptate de Duma de Stat. Una dintre ele le-ar permite să cheme lucrătorii din concediu, să prelungească timpul de lucru fără acordul lor şi să le solicite lucrătorilor să lucreze în weekend, de sărbători şi noaptea.

„Aceste măsuri permit Kremlinului să obţină un control mult mai direct asupra majorităţii aspectelor economiei ruse, inclusiv să poată proceda la suspendarea drepturilor şi protecţiilor de care se bucură în mod normal unii lucrători. Legea trebuie trimisă Consiliului Federaţiei înainte de a ajunge la preşedintele rus Vladimir Putin şi este publicată oficial, dar Kremlinul caută probabil să folosească legea pentru a utiliza forţa de muncă pentru a maximiza producţia economică şi a se pregăti pentru operaţiuni prelungite în Ucraina”, au observat analiştii.

