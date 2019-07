Noi informaţii în cazul Skripal: dezvăluiri despre al treilea suspect

Un grup specializat în investigaţii aduce noi informaţii în cazul otrăvirii fostului spion dublu Serghei Skripal, un caz considerat drept primul atac chimic purtat de Rusia în Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace şi care a antrenat cel mai mare val de expulzări de diplomaţi din istorie.

Cazul lui Skripal „nu valorează nici cinci copeici“, a declarat Vladimir Putin pentru „Financial Times“ într-o încercare de minimizare a atacului înainte de a da ochii cu premierul britanic Theresa May la summitul G20 de la Osaka (Japonia), desfăşurat pe 28-29 iunie. May i-a transmis însă că Marea Britanie are „dovezi irefutabile“ despre rolul actualei puteri de la Moscova în otrăvirea lui Skripal cu noviciok, un agent neurotoxic inventat de sovietici şi moştenit de ruşi.

Serghei Skripal, în vârstă de 68 de ani, un fost agent GRU (spionajul militar sovietic, apoi rus) şi colaborator MI6 (spionajul extern britanic), a fost găsit pe 4 martie 2018 inconştient pe o bancă din Salisbury, un oraş medieval şi liniştit din sudul Angliei. El şi fiica sa Iulia, găsită în aceeaşi stare, au căzut în comă, apoi şi-au revenit. Oficialii britanici au stabilit că cei doi au fost otrăviţi cu noviciok şi au acuzat GRU că este responsabil de această situaţie, pe care ar fi creat-o în semn de pedepsire a unui trădător, aşa cum l-a calificat Putin pe Skripal. Pusă în faţa acuzaţiilor, puterea de la Moscova le-a negat. În schimb, o femeie din Amesbury (la zece kilometri de Salisbury), care a intrat în mod accidental în contact cu otrava, a murit exact acum un an.

Fosta casă a lui Skripal din Salisbury FOTO EPA-EFE

Într-o investigaţie amănunţită publicată recent, Bellingcat prezintă rolul celui de-al treilea suspect în cazul Skripal. Este vorba de Denis Sergheev, în vârstă de 45 de ani, alias Serghei Fedotov, un general-maior în GRU. Acesta a avut „un rol de supervizare şi coordonare a operaţiunii“, care i-a mai implicat pe coloneii Anatoli Cepiga, alias Ruslan Boşirov, şi Aleksandr Mişkin, alias Aleksandr Petrov.

Denis Sergheev a sosit la Londra pe 2 martie, cu două zile înainte de atac, la bordul unui avion plecat de la Moscova. La patru ore de la aterizarea sa, au ajuns şi ceilalţi doi suspecţi. S-a cazat la un hotel din apropierea Gării Paddington, unde şi-a petrecut majoritatea timpului discutând pe WhatsApp, Viber, Telegram şi Facebook Messenger. Unul dintre interlocutorii săi este un oarecare Amir, cel mai probabil numele de cod al unui superior de-al său din GRU. Sergheev şi Amir au avut 11 contacte în cursul desfăşurării operaţiunii Skripal.

Pe 3 martie, în jurul orei 12.00 la Londra, Denis Sergheev iese din camera sa de hotel şi se duce pe malul Tamisei. Acolo se întâlneşte cu ceilalţi doi colegi veniţi de la Moscova. Informaţia legată de întâlnire se bazează pe localizarea telefoanelor lor, care sunt surprinse la un moment dat în acelaşi loc. Autorităţile britanice suspectează că Sergheev le-a predat atunci celor doi sticluţa de parfum care conţinea noviciok. La câteva zeci de minute de la această întâlnire, Cepiga şi Mişkin pot fi văzuţi pe camerele de supraveghere în Gara Waterloo, unde urcă într-un tren cu destinaţia Salisbury. Nu au mers să viziteze catedrala din acest oraş, aşa cum au susţinut la un post de televiziune fidel Kremlinului, ci într-o misiune de recunoaştere. S-au întors la Londra în aceeaşi zi în jurul orei locale 16.00. La ora 18.00, tot pe 3 martie 2018, Sergheev a avut o nouă conversaţie cu Amir.

Pe 4 martie, Sergheev părăseşte hotelul în jurul orei locale 11.00 şi pleacă la aeroportul Heathrow. Avionul său decolează în direcţia Moscova în intervalul orar 14.00-15.00. Între timp, tandemul trece la acţiune. În jurul orei locale 12.00, Cepiga şi Mişkin se apropie de casa lui Skripal şi împrăştie noviciok la uşa de intrare. Apoi se duc la rândul lor la aeroport şi iau un zbor în direcţia Moscova în cursul serii.

Putin şi May, la Osaka FOTO EPA-EFE

Serghei Skripal şi fiica sa Iulia au stat timp de câteva săptămâni în comă. O femeie din Amesbury a murit la 8 iulie, după ce a crezut că s-a dat cu parfum din sticluţa de noviciok. Sticluţa a fost găsită de partenerul ei de viaţă, într-un coş de gunoi.

„Trădarea este cea mai gravă crimă şi trădătorii trebuie pedepsiţi. Nu spun că Salisbury corespunde unei operaţiuni de acest tip, dar trădătorii trebuie pedepsiţi“, a spus Putin cu o zi înainte de întâlnirea cu May de la Osaka.

Autorităţile britanice dau asigurări că îi vor identifica pe toţi cei implicaţi în operaţiunea Skripal, inclusiv pe comanditarul ei.

