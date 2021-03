Nigel Farage şi-a anunţat din nou retragerea din politică: „Ăsta e momentul în care spun că am terminat. Totul a meritat”

Nigel Farage, în vârstă de 56 de ani, susţine că de această dată este mai hotărât ca niciodată să nu mai facă politică. El şi-a anunţat inclusiv demisia de la conducerea partidului său, Reform UK, înfiinţat în noiembrie 2018, la mai bine de două ani de la votul britanicilor pentru ieşirea din Uniunea Europeană.

Un eurosceptic convins, Farage afirmă că şi-a îndeplinit deja misiunea în politică. „Am reuşit, am făcut-o! Simt că pentru mine, în sensul conducerii active a unui partid sau luptei într-o campanie electorală, cariera politică s-a încheiat. Ăsta e momentul în care spun că am terminat”, a scris politicianul britanic pe pagina sa de Twitter, care şi-a mai anunţat retragerea de două ori până acum şi a revenit asupra deciziei.

În ceea ce priveşte planurile de viitor, Farage a spus că va lupta prin proiecte media împotriva „influenţei crescânde a Partidului Comunist Chinez asupra felului nostru de viaţă”.

El s-a declarat totodată un susţinător al cauzei ecologiste: „Haideţi să plantăm copaci!”.

„Voi lupta în continuare pentru schimbare, dar pentru mine, după 30 de ani, am terminat cu politica. Am reuşit să fac ce mi-am propus, nu cred că mulţi politicieni pot spune asta la finalul carierelor lor. Până la urmă, totul a meritat! Am schimbat complet politica britanică, am obţinut independenţa”, a conchis Nigel Farage, potrivit The Independent.