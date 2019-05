Nigel Farage, împroşcat cu milkshake după un miting de campanie la Newcastle

Fondatorul Partidului Brexitului, care a contribuit la rezultatul referendumului de la 23 iunie 2016, prin care britanicii au hotărât ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană (UE), se află în plină campanie electorală în vederea alegerilor europene, ce se desfăşoară de joi până duminică.

Regatul a hotărât să părăsească Uniunea, însă britanicii urmează să-şi aleagă, în pofida acestei decizii, reprezentanţi în Parlamentul European (PE), până când parlamentul britanic validează un acord al divorţului între Londra şi Bruxelles.

Nigel Farage pleca de la miting, unde se întâlnise cu susţinători.

Brexit Party leader Nigel Farage hit by a 'banana and salted caramel milkshake' thrown by a protester in Newcastle pic.twitter.com/usBtF7VAVe