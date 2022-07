Nici Kievul şi nici Moscova nu reuşesc să controleze cerul Ucrainei: ce avioane utilizează fiecare în războiul aerian

Pe 24 februarie, stocul Ucrainei de avioane de luptă care puteau fi pilotate s-a ridicat la aproximativ 37 MiG-29, 34 Su-27, 31 Su-25 şi 14 Su-24 M.

Unele dintre aeronavele Ucrainei au fost active la începutul războiului. Avioanele Su-24 şi MiG-29 au fost utilizate în operaţiunile din jurul aeroportului Hostomel, când paraşutiştii ruşi au încercat să-l captureze. Aeronava Su-27 a fost, de asemenea, observată în jurul Kievului, la fel ca mai multe avioane MiG-29, încercând să intercepteze avioane şi rachete ruseşti.

Până în prezent, 35 de avioane de luptă ucrainene au fost identificate ca fiind distruse: 11 MiG-29, 11 Su-24, 4 Su-27, 8 Su-25 şi un avion de luptă neidentificat.

În ciuda pierderilor, Ucraina ar dispune de mai multe avioane operaţionale acum decât a avut la începutul războiului, deoarece piesele de schimb oferite de NATO i-au permis Ucrainei să remonteze corpurile de avioane care se aflau în depozit.

Rusia şi-a intensificat operaţiunile aeriene de la începutul războiului. Avioanele sale sunt, de obicei, văzute operând în perechi şi ocazional în echipe de patru.

Avioanele Su-25 ale Rusiei sunt cele mai frecvent observate, probabil pentru că realizează sprijin aerian. Până în prezent, 16 Su-25 ruseşti au fost doborâte şi mai multe au fost avariate.

Rusia a luat măsuri pentru a-şi moderniza forţele aeriene în ultimii ani. Cele mai recente avioane de luptă ruseşti observate în Ucraina sunt Su-30, Su-35 şi Su-34, toate fiind dezvoltate din cadrul Su-27.

Su-30 a intrat in serviciul Forţelor Aeriene Sovietice în 1996 şi Su-35 în 2014. Avionul de luptă multirol, Su-30 poate efectua atât misiuni aer-sol cât şi aer-aer, are o viteză maximă de 2.092 km/h, o lungime de 17 metri şi poate transporta 18,000 de kilograme de muniţie. Su-35 este înarmat în mod asemănător şi poate atinge 2.414 km/h şi are o lungime de 18 metri.

Totodată, intrat în serviciu în anul 2014, Su-34 este un bombardier de vânătoare care a fost conceput pentru a înlocui avionul Su-24. Are o viteză maximă de circa 1.770 km/h, o lungime de aproximativ 15 metri şi poate transporta 20.000 de kg de muniţie.

Până în acest moment, 4 Su-30 au fost doborâte, cel puţin încă unul a fost distrus la sol. Un Su-35 înarmat cu rachete anti-radiaţii a fost doborât. 11 Su-34 au fost, de asemenea, doborâte şi alte trei avioane distruse nu au fost identificate.

Oficialii ruşi şi mass-media de stat au afirmat că avionul de generaţia a cincea dezvoltat de către Rusia, Su-57, a fost folosit în Ucraina, însă analiştii se îndoiesc că ar fi fost utilizat pe scară largă în război.



Totodată, dronele aeriene au avut un rol important în Ucraina. Cercetătorii au identificat 50 de drone ruseşti şi 23 de drone ucrainene ca fiind doborâte până în acest moment.

Drona rusă Orlan-10 este o aeronavă mică de recunoaştere şi este folosită pentru a repera ţinte, a direcţiona focul de artilerie şi chiar pentru a lansa muniţii mici. Totodată, Rusia operează şi drona Kronshtadt Orion, o dronă de recunoaştere mai mare utilizată pentru a lovi ţinte ucrainene.

Ucraina a folosit Bayraktar TB2, de fabricaţie turcă pentru a lovi ţinte ruseşti şi pentru a supraveghea operaţiunile ruseşti. Ucrainenii şi susţinătorii lor internaţionali au finanţat prin crowdfunding achiziţionarea de drone suplimentare, deşi eficacitatea acestora ar putea scădea pe măsură ce forţele ruse îşi îmbunătăţesc apărarea.