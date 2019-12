Nervozitate la summit-ul NATO de la Londra

Preşedintele american Donald Trump şi-a reiterate, ieri, criticile mai vechi cu privire la împărţirea „nedreaptă“ a cheltuielilor de apărare în cadrul NATO, arătând cu degetul spre Germania pentru că cheltuieşte o proporţie mult mai mică din economia sa în domeniul apărării decât SUA. „Nu este correct“, a declarat Trump într-o conferinţă de presă înainte de debutul summitului NATO, ieri, la Londra într-o întâlnire cu secretarul general al Alianţei, Jens Stoltenberg.

„Nu este corect să se profite de NATO şi să se profite apoi de comerţ...Nu putem lăsa să se întâmple asta“, a spus el. Trump doreşte să menţină presiunea asupra aliaţilor pentru a-i face să-şi respecte angajamentul de a consacra 2% din PIB-ul lor bugetelor lor militare către 2024, potrivit AFP. Franţa va cheltui echivalentul a 2% în 2025, iar Germania, cu 1,42% în 2020, nu-şi va respecta angajamentul înainte de începutul anilor 2030. „Când am sosit în 2016 am fost indignat. Dar acum am obţinut 130 miliarde de dolari“, a declarat Trump, referindu-se la suma pe care Canada şi membrii europeni o vor adăuga la bugetele de apărare în patru ani.

Jens Stoltenberg a asigurat că Alianţa va ajunge la 400 de miliarde în 2024. Dar Donald Trump s-a arătat nemulţumit. „Există încă mulţi rău-platnici şi acest lucru este nedrept“, a spus el, menţionând în acest sens Germania. Doar nouă dintre cele 29 de ţări membre NATO au consacrat 2% din PIB-ul lor pentru apărare în 2019.

Disensiuni SUA-UE

În acelaşi timp, Donald Trump a declarat că situaţia în relaţiile cu Uniunea Europeană va deveni foarte dificilă dacă UE nu îi „va veni mintea la cap“ în materie de comerţ şi NATO, potrivit Reuters. „Uniunea Europeană tratează Statele Unite foarte, foarte nedrept în domeniul comerţului“, a spus Trump. „Deficitul de mulţi, mulţi ani a fost astronomic între SUA şi Europa, în favoarea acesteia din urmă. Voi schimba această situaţie şi o voi schimba foarte repede“, a avertizat el. Preşedintele american Donald Trump a calificat drept „foarte insultătoare“ remarca preşedintelui francez Emmanuel Macron că NATO ar fi în „moarte cerebral“ .

Potrivit preşedintelui american, declaraţia şefului statului francez este „dezagreabilă“ şi „lipsită de respect“. A fost o remarcă „foarte, foarte neplăcută la adresa celorlalte 28 de ţări“ membre, a adăugat el. Donald Trump s-a declarat „foarte surprins“ de această declaraţie a lui Emmanuel Macron şi o consideră „foarte periculoasă“ pentru Franţa. „Nimeni altcineva nu are mai multă nevoie de NATO decât de Franţa“, a spus el. „Mă uit la el (la preşedintele francez Emmanuel Macron) şi vreau să spun că are nevoie de protecţie mai mult ca oricine altcineva şi îl văd desprinzându-se. Sunt puţin surprins de aceasta“, a adăugat Donald Trump.

Şantajul lui Erdogan

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat, ieri, că va continua să blocheze planul NATO cu privire la apărarea ţărilor baltice şi a Poloniei dacă Alianţa nu recunoaşte ca„teroristă“ o miliţie kurdă împotriva căreia luptă Ankara, informează AFP . Turcia, Franţa, Germania şi Marea Britanie au avut o reuniune separată în marja summitului NATO de la Londra. Într-un dosar separat, Turcia este în dezacord cu Grecia şi Cipru asupra dreptului de proprietate asupra resurselor naturale off-shore din estul Mediteranei. În acest sens, Erdogan a declarat că se va întâlni cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis la Londra.