Momentul în care o rachetă Javelin loveşte în plin un tanc rusesc VIDEO

Imediat după impact, tancul explodează violent odată ce muniţia din interior se aprinde. Pe imagini se văd resturi ale tancului ce sare în aer, dar şi ceea ce pare a fi corpul unui soldat care e aruncat câteva zeci de metri.

După explozie se vede cum un alt tanc aflat puţin mai în spate, întoarce grăbit şi porneşte în trombă din zonă.

Instant cook-off of a Russian main battle tank after being stuck by a Javelin missile in Kharkiv Oblast.



