Momentul în care protestatarii încearcă să oprească parada militară din cadrul Jubileului reginei Elisabeta a II-a VIDEO

Un bărbat care ţinea un banner şi unul care purta o coroană de aur pe cap au sărit peste barierele de pe bulevardul Mall, care duce la Palatul Buckingham, au alergat în faţa militarilor şi s-au întins în faţa unei fanfare, dar în cele din urmă poliţia i-a dus pe cei doi lângă barierele de securitate.

Protesters are carried away by police after interrupting the start of Trooping the Colour. #PlatinumJubilee latest: https://t.co/oEpDBmxlOz 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/34oWJBHR4P

Grupul Animal Rebellion, care este o mişcare globală de mediu ce militează pentru salvarea naturii prin nesupunere civică şi rezistenţă paşnică, a revendicat pe Twitter întreruperea ceremoniei militare.

„Suntem o mişcare de voluntari care foloseşte nesupunerea civilă non-violentă pentru a ajuta tranziţia către un sistem alimentar bazat pe plante, în solidaritate cu Extinction Rebellion”.

BREAKING: Animal Rebels disrupt the Queen’s Platinum Jubilee celebrations demanding that Royal Land is Reclaimed. This summer, we’re taking bigger action against the Dairy industry than ever before, and we need you! Join our #PlantBasedFuture talk this Friday! Link in our Bio ⬆️ pic.twitter.com/7X9rxXqVOa