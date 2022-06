Momentul în care un pilot ucrainean este luat în vizor de un avion inamic VIDEO

Filmarea a fost postată pe reţeaua socială Ukraine Weapons Traker, de pe Twiter.

„Imagini nebuneşti din perspectiva pilotului cu un avion ucrainean de sprijin aerian Su-25 care zboară deasupra zonei de luptă din estul ţării, aproape atingând copacii. După cum se vede, avionul este înarmat cu o configuraţie clasică - 4 rachete B-13L de 122 mm şi 2 rezervoare externe de combustibil detaşabile PTB-800”, se arată pe „Ukraine Weapons Traker“, un cont de experţi ce urmăreşte desfăşurările de armament ale conflictului din Ucraina.

Pilotul avionului ucrainean este ajutat de alţi colegi deoarece pe filmare se pot observă dârele de lansare ale unor capcane termice pentru a combate posibile rachete inamice. Deoarece acestea se află în faţa arată că au fost trase de către o altă aeronavă de suport.

#Ukraine: Crazy first-person footage of a Ukrainian Su-25 air support jet flying over the combat zone in the East almost skimming the trees.

As seen, the jet is armed with a classic setup - 4 B-13L 122mm rocket pods and 2 PTB-800 drop tanks. pic.twitter.com/Zi2XK2WUDJ