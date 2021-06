Mişcarea care arată că premierul maghiar Viktor Orbán vrea să-şi educe o elită conservatoare: „Nu ideologia e importantă, ci patriotismul”

Fundaţia Mathias Corvinus Collegium (M.C.C.) a fost beneficiara privilegiată a unor acţiuni la companii de stat în valoare de 1,3 miliarde de dolari, fonduri în numerar de 462 de milioane de dolari şi alte 9 milioane de dolari în proprietăţi, inclusiv un debarcader pe lacul Balaton, în vestul Ungariei.

Consiliul director al fundaţiei este numit pe viaţă şi are putere de decizie asupra alegerii unor noi membri. Preşedintele M.C.C. este Balazs Orban, vicepremier, cel care a organizat transferul proprietăţilor şi,totodată, cel care se ocupă pentru Colegiu de activele recent privatizate. Un alt membrul al consiliului de administraţie este Zoltan Szalai, ce conduce un săptămânal lucios proguvernamental, Mandiner, şi are o cafenea numită după filosoful conservator englez Roger Scruton. Aceasta a primit o finanţare de 2 milioane de dolari pentru utilizarea unui spaţiu de evenimente.

În aprilie, guvernul Orbán a privatizat universităţile publice cu excepţia a cinci şi le-a subordonat unor fundaţii administrate privat. Astfel universităţile sunt introduse într-un ecosistem tot mai lărgit constituit din 32 de fundaţii şi think tankuri în mare parte afiliate guvernului ce au primit în ultimul an circa 3,5 de miliarde de dolari din ceea ce au fost odată bani publici, potrivit K-Monitor, un ONG independent, scrie New York Times.

Orban, promotor al democraţiei iliberale, caută să întreţeasă politica conservatoare cu cultura şi mediul academic. Guvernul său a interzis studiile de gen, iar premierul controlează direct numirea administratorului Academiei Maghiare de Ştiinţe. Tot el a obligat Universitatea Central-Europeană, finanţată de miliardarul filantrop american de origine maghiară George Soros, să se mute în Austria.

Balazs Orban a explicat că scopul fundaţiei este să cultive „patriotismul” generaţiei viitoare de lideri.

M.C.C nu este o universitate propriu-zisă, ci un colegiu rezidenţial care oferă seminarii speciale şi cazare pentru studenţi selectaţi pe baza unor baterii de teste IQ. Aceştia beneficiază de subvenţii, oportunităţi de networking şi burse. Criticii premierului maghiar susţin că instituţia este destinată formării unro intelectuali de dreapta.

„Este foarte important pentru noi să avem propria agendă, propriul cadru de gândire, propria independenţă şi cultură. Suntem obligaţi să ne luptăm continuu pentru ele. Nu ideologia e importantă, ci patriotismul”, a subliniat Balazs Orban, într-un interviu pentru New York Times.

Articolele şi podcasturile produse recent de M.C.C. indică faptul că există bibliografii pe linia mesajului antiglobalizare al guvernului şi la cursuri sunt dezbătute subiecte precum patriotismul în vremea globalizării sau semnificaţia corectitudinii politice, de toleranţă sau opresiune.

„Există o teamă puternică că universităţile sunt pierdute pentru tabăra conservatoare, că sunt complet dominate de liberalii de stânga, astfel că preluarea controlului asupra universităţilor este o prioritate de mare miză pentru aceste guverne”, e de părere Ivan Krastev, analist politic bulgar.

Planurile lui Balazs Orban pentru Mathias Corvinus Collegium este extinderea programelor la licee şi gimnaziu şi înscrierea unui număr de 10.000 de studenţi din 35 de ţări europene cu populaţii mari de maghiari.

N.C.C a fost înfiinţat în 1996 cu ajutorul donaţiei unui susţinător Fidesz, în scopul de a furniza educaţie pentru elita postcomunistă, şi a avut de la bun început o viziune conservatoare mai pronunţată decât alte colegii rezidenţiale. Totuşi e respectată ca o instituţie de mare calibru, cu programe independente. Deşi o mare parte din profesori au vederi politice apropiate de linia Fidesz, alţii sunt independenţi sau apolitici.

Unii studenţi s-au arătat îngrijoraţi de faptul că ar putea fi introdusă o linie partizană mai puternică în programele de studiu, în timp ce alţii şi-au exprimat aprecierea pentru calitatea cursurilor, numărul mic de studenţi şi oportunităţile extraordinare oferite de a avea contact cu decidenţii politici şi universitari.

„Este oportunitate uriaşă. De cele mai multe ori la universitate se predau doar cursuri. Aici la M.C.C. e foarte simplu să pui întrebări, pentru că sunt grupuri restrânse”, spune Viktor Lazar, student în anul 3 la economie şi afaceri.

Bernadett Szel, parlamentar din opoziţie, spune că premierul maghiar şi aliaţii săi îşi creează „poliţe de asigurare pentru ei” transferând banii publici către „un cerc ideologic restrâns”.

„Pretind că e în interes public, dar ce fac ei e să jefuiască banii publici”, spune acesta.

„Nu e despre educaţia superioară, ci despre aşezarea unei fundaţii care să consolideze puterea”, spune şi Istvan Hiller, lider din opoziţia Partidului Socialist, fost ministru al educaţiei şi unul din vicepreşedinţii Parlamentului.

Premierul maghiar e aşteptat să candideze pentru al cincilea mandat în 2022 în condiţiile unei opoziţii ce se uneşte împotriva partidului de guvernare Fidesz, care are în prezent „supermajoritate„ în Parlament.

Anumite voci sunt de părere că premierul maghiar se pregăteşte pentru posibilitatea de a pierde puterea sau cel puţin majoritatea parlamentară.

„Întregul sistem e clădit pe această turnură ideologică. Efectele se vor întinde pe decenii”, spune Hiller.