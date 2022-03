Ministerul britanic al Apărării: Urmează lupte grele în suburbiile Kievului. Ucrainenii controlează centrul oraşului Mariupol

Tensiunile cresc între preşedintele rus Vladimir Putin şi ministrul rus al apărării, Serghei Şoigu, din cauza faptului că liderilor de la Kremlin nu li s-a spus despre pierderile reale ale forţelor armate ruse în Ucraina.

„În ciuda declaraţiilor ruseşti care indică o intenţie de reducere a activităţii militare în jurul oraşului Cernihiv, au continuat bombardamentele şi atacurile cu rachete ruseşti au continuat la un nivel semnificativ”, a spus Ministrul Apărării al Marii ritanii, potrivit hotnews.ro.

Forţele ruseşti continuă să deţină poziţii la est şi la vest de Kiev, în ciuda retragerii unui număr limitat de unităţi. Lupte grele vor avea loc probabil în suburbiile oraşului în zilele următoare.

Tensiunile continuă în Mariupol, un obiectiv-cheie al forţelor ruse, însă forţele ucrainene continuă să deţină controlul asupra centrului oraşului.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0NUMTq8nrj