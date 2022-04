Ministerul britanic al Apărării: Plecarea Rusiei din nordul Ucrainei lasă dovezi ale ţintirii disproporţionate a noncombatanţilor

Ministerul Apărării a oferit noi informaţii, într-o postare pe reţelele de socializare, în care precizează că retragerea forţelor armate ruse din nordul Ucrainei a scos la iveală gropi comune şi utilizarea scuturilor umane, relatează news.ro.

"Plecarea Rusiei din nordul Ucrainei lasă dovezi ale ţintirii disproporţionate a noncombatanţilor, printre care prezenţa gropilor comune, folosirea fatală a ostaticilor ca scuturi umane şi minarea infrastructurii civile", se arată în comunicat.

Au fost găsite, de asemenea, dovezi potrivit cărora ruşii ar fi folosit explozive improvizate (IED) pentru "a provoca victime, a scădea moralul şi a restricţiona libertatea de mişcare a Ucrainei".

