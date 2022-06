Ministerul britanic al Apărării anunţă că ucrainenii îşi modifică strategia de apărare. Schimbări majore la vârful armatei ruse

Ministerul Apărării din Marea Britanie anunţă o schimbare la vârful armatei ruse. Concret, au fost înlăturaţi doi lideri militari: comandantul forţelor aeriene (VDV), general-colonel Andrei Serdyukov, şi comandantul grupului armatei de sud (SGF), general Alexandr Dvornikov.

Potrivit sursei citate, comanda SGF ar urma să fie preluată de generalul-colonel Serghei Surovikin, deoarece SGF continuă să joace un rol central în ofensiva pe care armata rusă o desfăşoară în Donbas. Cei doi lideri ar fi avut roluri importante de comandă operaţională în războiul din Ucraina. De asemenea, Dvornikov a ocupat probabil şi poziţia de comandant operaţional general pentru o perioadă. De peste treizeci de ani, cariera lui Surovikin a fost dominată de acuzaţii de corupţie, susţine Ministerul britanic al Apărării.

Totodată, autorităţile de la Londra mai transmit că, după ce au fost siliţi să părăsească oraşul strategic Severodoneţk, este de aşteptat ca ucrainenii să-şi reconfigureze întreaga strategie de apărare, marea miză fiind acum oraşul Lisiceansk de lângă Severodoneţk.

Raportul Ministerul britanic al Apărării vine la doar o zi după ce guvernatorul regiunii Lugansk, Serghei Haidai, a declarat că trupele ucrainene trebuie să se retragă din Severodoneţk, oraşul care de mai bine de o lună este scena unor lupte acerbe între ucraineni şi ruşi.

„A rămâne în poziţii sfărâmate în bucăţi timp de luni la rând doar de dragul de a rămâne acolo nu are sens”, a declarat Haidai pentru televiziunea ucraineană.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6ZeAf3s37w



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h