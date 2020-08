Merkel denunţă „imaginile ruşinoase” ale încercării unor protestatari „anticorona” de a intra cu forţa în Reichstag

”În acest weekend, am avut un exemplu al modului în care libertatea de a manifesta poate cunoaşte abuzuri”, a reacţionat în faţa presei un purtător de cuvânt al Guvernului, Steffen Seibert.

”Acest drept de a manifesta paşnic este, bineînţeles, un drept foarte preţios, chiar şi în timpul pandemiei” covid-19, a apreciat el.

”Or acest drept a fost în mod clar călcat în picioare în acest weekend”, a denunţat Steffen Seibert, care s-a exprimat ”în numele Guvernului şi cancelarului Angela Merkel”.

Câteva sute de manifestanţi au forţat bariere pentru a urca pe scările Reichstagului, sediul Parlamentului german, şi au fost împiedicaţi în ultimul moment să pătrundă în incinta clădirii de către forţe de ordine care au folosit sprayuri pentru a dispersa mulţimea şi a aresta numeroase persoane.

During today’s Protests in Berlin, Anti-Merkel Protesters, waving German Empire and Russian Federation flags, tried to storm the Reichstag Building (the German Parliament to those who don't know) in Berlin, Germany. pic.twitter.com/P2mV95L7mH