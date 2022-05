Mărturiile ultimilor civili evacuaţi după două luni din oţelăria Azovstal: „Nu credeam că vom ieşi în viaţă”

Erau 51 de civili care se adăposteau în complexul metalurgic Azovstal şi alţi aproximativ 120 care au mers pe jos până la un punct de preluare dintr-un mall care a ajuns ruine, scrie The Guardian.

Călătoria a fost una lungă, mai mult de 200 de kilometri, şi a durat două zile, deoarece convoiul de autobuze a fost ţinut ore în şir la punctele de control ruseşti, iar locuitorii înfometaţi şi obosiţi din interior au fost interogaţi.

„Nu credeam că vom ieşi în viaţă, aşa că nu am niciun plan pentru viitorul meu”, a spus Natalia, care a lucrat la uzina Azovstal toată viaţa ei şi apoi s-a adăpostit timp de peste două luni în reţeaua sa de buncăre.

Ea povesteşte că în buncăr a organizat concursuri de desen pentru copii şi că nu ar fi renunţat la ei chiar dacă ar fi împuşcat-o. În plus, ea spune că printre puţinele lucruri luate din buncăr se numără şi colecţia de desene a copiilor.

Natalia worked at Azovstal in Mariupol, then sheltered in its bunkers for over two months.



She finally escaped to Ukrainian held land today — bringing not much more than the drawings by kids she sheltered with “I wouldn’t give them up even if they shot me” pic.twitter.com/vfs58M8WLw