Mărturiile britanicului otrăvit cu Noviciok: „Am găsit o sticlă cu parfum şi i-am oferit-o lui Dawn. Este traumatizant, nu cred că îmi voi reveni“

Charlie Rowley, în vârstă de 45 de ani, a scăpat cu viaţă în urma contaminării cu această neutoxină. Dawn Sturgess nu a fost la fel de norocoasă. Mamă a trei copii, ea a murit pe 8 iulie, la 44 de ani.

Bărbatul spune că a găsit o sticlă cu parfum şi a vrut să-i facă un cadou partenerei sale de atunci. Acum se simte vinovat şi nu crede că îşi va reveni vreodată.

„Îmi amintesc că am găsit o sticlă cu parfum pe care am luat-o şi i-am oferit-o lui Dawn“, a spus el pentru The Sun.

Potrivit anchetatorilor, sticla rescpectivă conţinea Noviciok, o neurotoxină folosită în atacul chimic de la Salisbury, vizându-l pe fostul agent GRU şi colaborator MI5 Serghei Skripal.

Presa britanică scrie că bărbatul a găsit sticluţa cu parfum în Parcul Elizabeth din Salisbury. Dawn Sturgess s-a simţit rău la 30 iunie, după ce s-a dat cu parfum pe la încheieturi în casa lui Charlie Rawley din Amesbury, o localitate din apropiere de Salisbury.

„Mă simt foarte trist de ceea ce i s-a întâmplat, este groaznic şi traumatizant. Încă eram sub tratament când am fost anunţat despre moartea ei. Nu cred că îmi voi reveni“, a adăugat el.

În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească dacă otrava incriminată este din acelaşi lot folosit în cazul Skripal, bărbatul a criticat „neglijenţa“ persoanelor care au lăsat-o pe jos.

„Am avut noroc că am supravieţuit“, a declarat el pentru The Sun.

Atacul cu Noviciok de la Salisbury a fost atribuit Rusiei şi a dus la cele mai importante expulzări de diplomaţi din istorie. Moscova a negat orice legătură cu otrăvirea lui Serghei Skripal.