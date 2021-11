Mărturia tânărului erou care a reuşit să salveze 6 oameni din accidentul soldat cu 45 de morţi din Bulgaria: „Oamenii au început să ţipe ca în filmele de groază“

Lulzim Sulejmani are 26 de ani, şi este din oraşul sârb Presevo. El se află acum internat într-o clinică din Sofia, alături de logodnica sa. Cei doi se numără printre cei şapte care au reuşit să scape din incendiul de pe autostrada din Bulgaria.

În noaptea tragediei, bărbatul era treaz. El stătea cu logodnica sa pe penultimele locuri din autobuz. După ce a izbucnit incendiul, Luzmin a reuşit să spargă geamul lateral din dreptul lui, şi-a tras partenera abia trezită, care nu putea merge deoarece avea piciorul rupt, şi a scos-o din vehicul.

„În timp ce autocarul mergea s-a lovit de balustrada din partea dreaptă, roţile au explodat şi a izbucnit incendiul, era mult fum. Apoi autocarul s-a deplasat 20 de metri la stânga şi s-a oprit singur. Oamenii au început să vomite, să ţipe ca în filmele de groază. Am reuşit să scap pentru că am luat ciocanul şi am spart geamul. Mi-am scos logodnica şi alte cinci persoane”, a declarat Sulejmani pentru Klan TV, potrivit Libertatea.

Logodnica, Medina Lutfi, a spus cu lacrimi în ochi că ceilalţi oameni ţipau, multi dintre ei fiind copii.