Mărturia unei femei care a părăsit Teatrul din Mariupol înainte ca acesta să fie distrus de bombele ruşilor: „Ştiam că se va întâmpla ceva groaznic"

Pentru o perioadă de zece zile, Kate, o locuitoare în vârstă de 38 ani, împreună cu fiul ei de 17 ani, au folosit subsolul teatrului pe post de scut împotriva atacurilor ruse. Propria locuinţa, ca multe altele din oraşul atacat, a fost distrusă.

Mama şi fiul, alături de alte familii, s-au adăpostit pentru o perioadă în camerele întunecate ale clădirii, pe coridoare şi holuri. Conform spuselor lui Kate, au venit mame cu copii foarte mici, de patru sau de cinci luni.

"La început a fost foarte dificil, deoarece nu aveam o dietă bine organizată. De aceea, adulţii nu au avut mâncare în primele două zile", a declarat Kate. "Le-am dat mâncare doar copiilor", continuă ea.

Oamenii s-au folosit de părţile moi ale scaunelor din sală pentru a-şi improviza un pat. Scaunele din lemn au fost tăiate şi utilizate ca lemn de foc pentru gătit.

"Nu erau suficienţi copaci în jurul teatrului pentru a fi folosiţi şi era prea periculos să ieşi afară".

De aproximativ trei săptămâni, oraşul-port este atacat constant de către trupele ruse, care au încercuit complet oraşul. În jur de 30.000 de oameni au fost lăsaţi fără electricitate, gaz sau apă.

După patru zile de la sosirea ei, armata ucraineană a reuşit să trimită provizii de mâncare şi o bucătărie de campanie la teatru şi „am început să gătim ceva. La prânz făceam supă şi, uneori, fulgi de ovăz, iar la cină - ceai cu biscuiţi.”

Clădirea impunătoare, din era sovietică, amplasată în centrul oraşului Mariupol fusese desemnată drept adăpost pentru civili. Serghri Orlov, viceprimarul oraşului, a comunicat că până la 1.200 de persoane se aflau acolo.

Kate a mărturisit că atacul necruţător al trupelor ruseşti a distrus clădirile din jurul teatrului. Astfel, a decis să părăsească subsolul teatrului: „Ştiam că trebuie să fugim pentru că se va întâmpla ceva groaznic în curând”.

Cu o zi înainte de atac, Kate împreună cu fiul său, au părăsit teatrul: „Am sărit într-o maşină în timp ce teatrul şi zona erau bombardate”.

"Am cerut posibilitatea de a merge cu ei pentru că nu aveam propria maşină", a declarat aceasta. Aproape 2.000 de maşini au părăsit oraşul marţi.

Consiliul municipal din Mariupol a declarat pe 16 martie că un avion rusesc a aruncat o bombă asupra teatrului, calificând atacul "deliberat şi cinic".

Rusia a negat că a bombardat clădirea. În Mariupol, bombardamentele ruseşti au distrus mai multe clădiri civile, inclusiv un spital, o maternitate, o biserică şi nenumărate clădiri rezidenţiale.

Compania americană Maxar a publicat imagini din satelit, de luni. Cuvântul "copii" scris în limba rusă a fost marcat pe sol cu litere mari în două locuri în afara clădirii pentru a avertiza avioanele ruseşti că acolo sunt copii.

Deputatul ucrainean Dmitro Gurin a comunicat că adăpostul din subsolul clădirii a rezistat bombardamentului, iar salvatorii încearcă să îndepărteze blocajele care au umplut intrarea în adăpost, unde se aflau oameni. Cei mai mulţi dintre ei par să fi supravieţuit şi sunt bine", a declarat deputatul.

Eforturile de salvare au fost dificile, deoarece Rusia a continuat să atace zona: "Bombardamentele nu se opresc niciodată, loviturile de artilerie nu se opresc niciodată, iar avioanele aruncă bombe", a mai spus Gurin.

Consiliul municipal estimează că 80-90% din clădirile oraşului au fost avariate sau distruse de Rusia, care atacă oraşul aproape continuu de la invazia Ucrainei de acum trei săptămâni.

Autorităţile locale mărturisesc că cel puţin 2.400 de persoane au murit în Mariupol, deşi recunosc că probabil este o subestimare. Mulţi dintre morţi sunt îngropaţi în gropi comune.

După ce a părăsit oraşul Mariupol, Katia a mers la Liov, în vestul Ucrainei, o regiune care este în mare parte ferită de atacuri. "În prima zi după ce am reuşit să ieşim, nu am putut vorbi. Toţi am plâns pur şi simplu. Nu cred că această durere va dispărea vreodată", a declarat femeia.