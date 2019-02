Marş al activiştilor de extremă dreaptă în capitala Bulgariei, în memoria unui general antisemit

Marşul Lukov este denumit după generalul Hristo Lukov, conducătorul Uniunii Legiunilor Naţionale Bulgare pro-naziste, activă între 1935 şi 1944.

Participanţii, în majoritatea lor bărbaţi tineri îmbrăcaţi în negru, purtând svastici şi facând salutul nazist au depus coroane la casa în care a locuit Lukov.

Este al 16-lea an în care marşul are loc la Sofia. De 7 ani are loc şi contra-protestul „Fără nazişti pe străzi,” organizat de Antifa Sofia, ai cărei reprezentanţi denunţă faptul că Sofia continuă să fie „capitala neo-nazismului,” relatează Sofia Globe. Organizatorul principal este Uniunea Naţională Bulgară, iar printre participanţi se află şi membri ai VMRO, parte din Patrioţii Uniţi, care este partener la guvernare. Între organizaţiile străine invitate se află La Falange (Spania); NPD, Die Rechte, Der III Weg (Germania); Terre et people (Franţa), Casa Pound (Italia), Narodowe Odrodziene Polski (Polonia), The Nordic Front (Suedia), precizează sursa citată.

Mai multe grupuri evreieşti, precum şi formaţiunile politice din Bulgaria au solicitat suspendarea marşului.

FOTO: EPA-EFE

Unul dintre liderii World Jewish Congress, Robert Singer, citat de Reuters, a declarat: „Este pur şi simplu infiorător faptul că în 2019, în Europa, chiar acolo unde naziştii au vrut să spulbere de pe faţa pământului populaţia de bărbaţi, femei şi copii evrei, militanţii extremei drepte pot să mărşăluiască nestingheriţi cu svatici, simboluri SS şi mesaje de ură adresate evreilor şi altor minorităţi.”

Uniunea lui Lukov a susţinut teze antisemitiste, anticomuniste şi ale partidului unic.

Lukov a fost ministrul pentru război între 1935 şi 1938 şi a avut legături strânse cu înalţi oficiali ai Germaniei naziste. El a forţat adoptarea unei legi după modelul Legilor Nuremberg din Germania care îi priva pe evrei de drepturile cetăţeneşti. Partizanii comunişti l-au asasinat pe Lukov în 1943.

Deşi Bulgaria a luptat de partea Germaniei în Al doilea Război Mondial, regele Boris al III-lea a refuzat cererea lui Hitler de a deporta evreii de pe terioriul Bulgariei.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: