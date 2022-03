Marea navă de debarcare Orsk, distrusă de ucraineni în portul Berdiansk

Potrivit armatei ucrainene, citată de rbc.ua, vasul respectiv livra echipament militar pentru trupele invadatoare. „În portul Berdiansk, ocupat de Federaţia Rusă, marele vas de debarcare Orsk al Flotei Ruse de la Marea Neagră a fost distrus” – au scris pe Facebook Forţele Navale Ucrainene.

Amintim că la începutul săptămânii, marina rusă a trimis în portul ucrainean Berdiansk de la Marea Azov o mare navă de debarcare, descărcând blindate şi alte echipamente de luptă. Este vorba despre nava de debarcare Orsk, care are peste 100 de metri lungime.

Zece astfel de nave ruseşti au fost implicate în războiul împotriva Ucrainei. Joi dimineaţă, localnicii din Berdiansk au raportat un incendiu masiv şi explozii puternice în zona portului din oraş.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM