Marea Britanie. Ce urmează după ce parlamentul a respins pentru a doua oară acordul privind Brexit

Theresa May, premierul Marii Britanii, a eşuat marti seară, din nou în Parlamentul de la Londra, făcând aproape sigură ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pe 29 martie fără un acord care să reglementeze proces. Planul a fost respins cu 391 de voturi contra la 242, în ciuda faptului că May a insistat pe faptul că a obţinut din partea Uniunii Europene noi asigurări în legătură cu „backstop”-ul, un aranjament care ar preveni apariţia unei graniţe nedorite între Irlanda de Nord care este parte a Marii Britanii şi Irlanda.

Lipsa unei graniţe ar menţine o vreme Marea Britanie în uniunea vamală după Brexit. Oponenţii planului, membri ai Partidului Conservator al lui May, au spus însă că va fi mai bine pentru Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană fără niciun acord pe 29 martie, decât să accepte condiţii dure ale Uniunii Europene, care nu vrea să prevadă limite în timp pentru „backstop”. Chiar dacă Marea Britanie se va confrunta cu mari dificultăţi pe termen scurt, ieşirea din UE fără acord se va dovedi în final „singura cale sigură către respectul de sine”, a spus fostul ministru de externe, Boris Johnson, care a făcut campanie pentru Brexit.

Camera Comunelor va ajunge să opteze între anularea deciziei de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană şi organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei la Blocul comunitar, a afirmat premierul Theresa May. "Eu sunt pasionată de aplicarea rezultatului referendumului, dar sunt la fel de pasionată de faptul că singurul mod de ieşire din Uniunea Europeană este printr-un acord. În cazul în care Camera Comunelor va hotărî să ieşim fără acord Brexit, Guvernul va asuma politica de implementare a acestei decizii", a declarat Theresa May. "Dacă parlamentarii votează pentru prelungirea negocierilor în cadrul Articolului 50 al Tratatului comunitar, Guvernul va trebui să ajungă la un acord în acest sens cu UE. Dar UE va vrea să ştie ce vrem să facem prin amânarea Brexit. Iar Camera Comunelor va trebui să răspundă dacă vrea anularea clauzei Articolului 50 sau dacă organizează un nou referendum", a argumentat Theresa May.

Primul scenariu ar fi un Brexit fără acord. Parlamentarii britanici votează miercuri dacă să aprobe sau să respingă o ieşire din UE fără acord, pe 29 martie. În cazul absenţei unui acord, Regatul Unit ar pune capăt, de pe o zi pe alta, unei perioade de 46 de ani de apartenenţă la UE, părăsind piaţa unică şi uniunea vamală fără o perioadă de tranziţie.

Acest scenariu, de care se tem mediile economice, ar provoca perturbări importante ale schimburilor dintre Regatul Unit şi UE. Numeroşi parlamentari britanici se opun unei astfel de perspective, dar anumiţi apărători fervenţi ai Brexitului consideră că ''absenţa unui acord este mai bună decât un acord prost".

Dacă deputaţii britanici refuză să părăsească UE fără acord, un nou vot este prevăzut să aibă loc joi. Acesta vizează amânarea Brexitului pe o perioadă limitată de timp, care să permită noi consultări între liderii britanici şi cei europeni. Orice prelungire va trebui însă să fie atent justificată, au atenţionat statele membre ale UE, care vor trebui să aprobe cu unanimitate o decizie în acest sens.

În cazul în care aprobă această variantă, premierul va trebui să formuleze o cerere de prelungire a articolului 50 la UE, solicitare care ar trebui să fie aprobată de liderii tuturor celor 27 de ţări rămase în UE.

Dar consimţământul liderilor europeni pentru o redeschidere a discuţiilor pe marginea unui nou acord de retragere pare foarte nesigur, după concesiile făcute luni seara. "Nu va mai fi o a treia şansă", a avertizat preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

În cazul în care liderii europeni acceptă reluarea negocierilor, alegerile europarlamentare din 23-26 mai complică situaţia.

"Dar ce am face în trei, patru luni, ce nu am făcut deja?" se întreabă o sursă apropiată Bruxelles-ului. Dacă Regatul Unit cere o amânare, "cei 27 ar putea să răspundă propunând, de exemplu, un an pentru a lucra cum trebuie la o alternativă".

"Marea temere a liderilor din cele 27 de state membre este să aprobe o amânare care în final nu ar servi decât întârzierii unui Brexit dur până la începutul verii", potrivit unui înalt responsabil european.

În cazul în care s-ar cere o amânare mai lungă, care să depăşească câteva săptămâni, "ar trebui să existe o justificare valabilă, cum ar fi organizarea de alegeri, a unui referendum sau modificarea poziţiei britanice", a adăugat sursa citată de AFP.

Un alt scenariu ar fi cel al organizării unui nou referendum sau a unui scrutin legislativ.

Opţiunea unui nou referendum a fost solicitată de câţiva zeci de parlamentari britanici pro-europeni. Şeful opoziţiei, laburistul Jeremy Corbyn, şi-a declarat recent, din vârful buzelor, sprijinul pentru o consultare populară.

Theresa May refuză însă să ia în calcul o nouă consultare a populaţiei, ceea ce înseamnă că ar fi nevoie de o amânare a Brexitului combinată cu o schimbare de guvern sau cu noi alegeri care să facă posibilă o astfel de variantă.

Demisia premierului, tot mai evocată Unii miniştri de cabinet susţin în particular că doamna May va trebui să renunţe la funcţia de prim-ministru, dar alţi membri ai guvernului spun că asta nu ar rezolva nimic. "Nu cred că va demisiona. Nu va rezolva nimic“. Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marţi seară că Irlanda este dezmăgită de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, relatează site-ul agenţiei Reuters.Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (de opoziţie), a propus marţi seară convocarea alegerilor parlamentare anticipate sau negocieri politice pentru ajungerea la un acord care să primească votul Camerei Comunelor. "Premierul Theresa May este în criză de timp. Poate că ar trebui să organizăm alegeri generale", a declarat Jeremy Corbyn, propunând ca soluţie alternativă negocieri cu Partidul Conservator, aflat la putere, pentru ajungerea la consens privind Brexit. Posibilitatea unor noi negocieri cu Bruxellesul pare foarte îndepărtată. "Nu va exista o a treia şansă", avertizase luni preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Mai mulţi lideri europeni şi-au arătat dezamăgirea faţă de decizia Parlamentului de a respinge planul Brexit al Theresei May. "Soluţia impasului poate fi găsită doar la Londra", este reacţia preşedinţiei franceze care declară că regretă votul, precizând că Parisul nu va putea "în niciun caz să accepte o amânare a datei ieşirii Marii Britanii din UE fără o strategie alternativă credibilă din partea Londrei.

Şi premierul spaniol, Pedro Sanchez, a declarat că "regretă" modul în care s-au desfăşurat lucrurile şi a făcut un apel la protecţia Europei.

Şi ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba s-a arătat dezămăgit de respingerea acordului pentru Brexit şi a scris pe twitter că se vor continua eforturile pentru protejarea drepturilor românilor din Marea Britanie.

Lira sterlină a scazut cu aproximativ 0,6% fata de dolar pe parcursul zilei de marţi şi cu 1,1% fata de euro. Mediul de afaceri a reacţionat imediat , reprezentanţii confederaţiei britanice din industrie declarând că "Este timpul ca Parlamentul să oprească acest circ. Locurile de muncă şi mijloacele de subzistenţă ale englezilor depind de aceasta".

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: