Marea Britanie: O „explozie minoră” la staţia de metrou Southgate din nordul Londrei

Trei dintre aceştia au fost trataţi la faţa locului pentru răni uşoare şi alţi doi au fost transportaţi la spital.





Scotland Yard a menţionat că cea mai probabilă cauză a „exploziei minore” este un scurt circuit la o baterie.





O purtătoare de cuvânt de la serviciul de ambulanţă a declarat: „Astăzi, la ora 19.02, am fost sunaţi pentru a ni se raporta un incident la Station Parade, N14. Am trimis mai multe echipaje la faţa locului, inclusiv câteva ambulanţe, o echipă pentru situaţii de urgenţă, un medic cu o maşină de intervenţie rapidă, un paramedic şi un ofiţer. Am tratat pentru răni uşoare patru persoane la faţa locului şi am transportat alte două la spital.”





Iniţial, când a fost raportat incidentul, echipe antitero s-au deplasat la faţa locului, dar după cercetări, poliţia britanică de transporturi a declarat că explozia nu are legătură cu un act terorist.