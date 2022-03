Mânăstirile pro-ruse din Ucraina atrag suspiciuni. Soldaţii au găsit provizii pentru uz militar şi arme într-o biserică

„Este foarte, foarte surprinzător, pentru că era o mănăstire”, a spus părintele Mykhailo Arsenich, capelan al armatei la unitatea care a percheziţionat biserica, potrivit The Guardian . „Exista un depozit mare de alimente, ambalate pentru uz militar, concepute pentru a păstra 60 până la 65 de persoane pentru o perioadă foarte lungă de timpRăzboiul a accentuat diviziunea dintre bisericile ortodoxe din Ucraina şi Rusia, unele situri istorice din Ucraina încă loiale Moscove. Am găsit două pistoale şi o puşcă de vânătoare care a fost transformată dintr-un Kalaşnikov de luptă”, a mai completat preotul.

Potrivit sursei citate, Biserica Ortodoxă Ucraineană s-a despărţit oficial de sub conducerea Moscovei în urmă cu trei ani, dar multe biserici şi mănăstiri istorice au rămas loiale în practica religioasă şi loialitatea politică faţă de Rusia.

Deşi nu există dovezi de legături militare ruseşti cu bisericile din Ucraina, loialitatea faţă de Moscova, după o invazie devastatoare este motiv de suspiciune în sine.

Armele găsite au fost înregistrate, deci nu erau ilegale, nici acestea, nici stocul de alimente. Dar descoperirea a aprins îngrijorările locale că trupele ruse ar putea plănui să folosească clădirea, la doar 300 de metri de aerodrom.

„Nu am găsit indicatorul laser, dar am găsit locul în care credem că a fost folosit. O gaură în perete, cu faţa în direcţia corectă. Nu am nicio îndoială, dacă paraşutiştii ruşi aterizează acolo, vor folosi biserica ca bază”, a mai susţinut preotul, potrivit sursei citate.