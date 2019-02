Mafia slovacă foloseşte banii europeni pentru agricultură

La fel ca alte categorii sociale, fermierii slovaci au ieşit la rândul lor în stradă pentru a exercita presiuni asupra autorităţilor în cazul jurnalistului Jan Kuciak, ucis acum un an împreună cu iubita sa în timp ce investiga asupra unor legături obscure între mafia calabreză ’Ndrangheta, oameni de afaceri şi politicieni.

Pentru ei, cazul Kuciak a fost picătura care a umplut paharul. În iunie anul trecut, au blocat parţial Bratislava cu o coloană de tractoare şi s-au reunit în asociaţia Iniciatíva pol’ohospodárov («Iniţiativa agricultorilor») pentru se apăra împreună împotriva abuzurilor. De atunci, afirmă tot mai răspicat că sunt victime ale unui jaf la scară naţională dus de mafia din agricultură cu sprijinul tacit al unor politicieni.

Potrivit cotidianului francez „Libération“, Ivo Belejcak regretă enorm că s-a lansat în urmă cu patru ani într-o afacere cu vaci din rasa Limousine. Acum nu mai poate beneficia de subvenţii şi are datorii de 700.000 de euro. Problemele sale au început după ce o societate a cerut fonduri europene exact pe pământul pe care l-a arendat. Iar această societate, crede el, este legată de politicieni.

„E o mafie a finanţelor“, spune pentru „Libération“ Frantisek Oravec, un fermier în vârstă de 47 de ani.

Oravec a fost bătut de angajaţi ai unei firme de pază în timp ce îşi apăra dreptul de proprietate asupra a 2.000 de hectare de teren agricol.

„Pe 19 septembrie 2016, la sfatul poliţiei, am mers să-i filmez cu telefonul pe reprezentanţii unei firme de pază care mă împiedicau să intru pe terenurile mele. Voiau să lucreze pământul pentru a obţine subvenţii. Am fost spitalizat şi am ieşit cu şase luni de incapacitate de muncă“, mărturiseşte el.

Viaţa sa din ultimii doi ani s-a rezumat la bătălii în instanţă. A câştigat 15 procese până acum, iar altele 12 sunt pe rol. A întocmit chiar şi o schemă de legături între companii paravan din agricultură şi politicieni slovaci.

Aceste situaţii, scrie „Libération“, sunt rezultatul unui sistem controversat de repartizare a terenurilor agricole. Legiferat după căderea comunismului, acest sistem prevede cote egale pentru fiecare moştenitor. Astfel, Slovacia a devenit un conglomerat de mici parcele agricole, unele fiind cu proprietari multipli, iar altele cu proprietari necunoscuţi. Oamenii cu bani profită de acest haos şi cumpără terenuri agricole la preţuri derizorii. Când întâmpină un obstacol, fac presiuni, inclusiv cu răfuieli fizice. Mai mult, merg până la cultivarea unor parcele fără acordul proprietarilor şi la falsificarea de acte în scopul de a cere fonduri europene.

Oficiului European de Luptă Antifraudă anchetează cazul slovac.

