Lupte între şoferii români de TIR şi migranţii ilegali, la Calais. Jandarmeria franceză nu ia măsuri

Odată cu „defrişarea junglei de la Calais”, cum era cunoscută până în 2016 tabăra de migranţi ilegali din regiune şi Brexit, s-a schimbat radical şi atitudinea autorităţilor franceze faţă de aceştia.

„În privinţa migranţilor, francezii îşi doresc să scape de ei şi de aceea nu desfăşoară acţiuni de control. Prin 2016 migranţii străini efectiv au fost mutaţi cu taberele lor. Acum, ei (autorităţile franceze) nu fac nimic în această privinţă. Migranţii sunt mai protejaţi decât noi”, a spus Andrei, un şofer român care lucrează pe TIR-uri de 6 ani, conform Digi24.

Portul Calais este un punct critic pe harta migraţiei ilegale

„Acum câţiva ani a fost omorât acolo un polonez. S-au spart parbrize, s-au tăiat prelate. Inclusiv mie mi-au tăiat anul trecut prelata în renumita parcare cu plată de la Transmarck de lângă Calais- unde plăteşti 25 de euro pentru 9 ore. Mi-au tăiat prelata şi tavanul, să urce negrii în maşină să-i traversăm în Anglia. Sunt foarte agresivi. Ies în stradă, aruncă cu pietre. Nu eşti apărat. Poliţia nu are niciun interes. Ultimul lucru e să ne protejeze pe noi. Nu se implică. Or fi depăşiţi numeric, depăşiţi de situaţie”.

„Vara trecută, eram parcat şi m-a trezit un microbuz care a parcat lângă mine cu neruşinare. Am văzut cum i-a dat jos din dubiţă. M-am uitat în oglindă, îmi desfăcuseră prelata. Eu am claxonat şi le-am zis: Bă, vedeţi că nu mă duc în Anglia! S-au suit la loc repede în dubiţă şi au plecat. Eu în Anglia mergeam, dar am dat-o cu banul!”.

Jandarmeria franceză nu ia măsuri

Adriana Mureşan este şofer de TIR şi membru fondator al organizaţiei „Voluntari în Europa”. Ea a spus că o prietenă de a ei a stat 9 luni la închisoare deoarece au prins-o cu migranţi în camion. Aceştia s-au urcat când ea a mers la o benzinărie, iar înregistrările confirmau faptele.

„Dacă treci cu ei în Anglia şi te prinde partea engleză, plăteşti 4.000 de lire de bucată. Cum o dai, cum o suceşti, tu, ca şofer, eşti executat! Nicicum nu e bine. Trebuie să te transformi în paznic. Dacă te transformi în paznic, te omoară, cum a păţit Mihai”, a spus Adriana Mureşan.

O şoferiţă, Alina, spune că jandarmii francezi „sunt bucuroşi să scape de ei (de migranţi), să-i trimită la englezi”.

„Am avut o problemă la Calais, prin 2015-2016, şi de atunci m-am jurat că eu nu mă mai duc în Anglia. M-am jurat!”, a declarat Cătălin, 46 de ani, şofer de TIR de 11 ani.

„Mi s-au oferit sume de bani foarte mari ca să fac Danemarca-Anglia şi am refuzat. Atât de tare m-am speriat. Mergeam cu camionul, ştiam că nu trebuie să opresc, să nu fac pauză, să merg direct până la linie. Şi m-am trezit cu un ditamai cataroiul. Imaginează-ţi un cataroi care-ţi intră în cabină. Am chemat Jandarmeria. Îmi pare rău, nu avem ce să facem, mi-au spus. Le-am cerut o hârtie, ceva, să justific. Stai liniştit. Mă, nu pot sta liniştit! Mi-a spus că dacă mai ridic vocea la el, mă ia cu el! Ăsta a fost răspunsul lui: m-a tratat, efectiv, ca pe ultimul gunoi”.

Soşerii de TIR se plâng de faptul că sunt singuri, că nu au sprijin din partea autorităţilor şi că îşi pun viaţa în pericol în fiecare seară.

În Franţa se vorbeşte de un război civil. Aproximativ 75.000 de oameni au susţinut o scrisoare deschisă semnată de mai mulţi militari care avertizează în privinţa izbucnirii unui război civil.