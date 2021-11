Londra: Preţuri de neimaginat pentru case de nici 20 de metri pătraţi

Case din suburbia londoneza Twickenham FOTO Laurels via My London

O parcurgere rapidă a anunţurilor imobiliare din această metropolă foarte dinamică de aproape 9 milioane de locuitori arată că există o ofertă generoasă de case şi apartamente disponibile pentru vânzare sau închiriere, dar e nevoie de mulţi bani pentru a ţi le permite. Atât de mulţi bani, încât londonezii s-au obişnuit deja să caute printre proprietăţi propuse spre vânzare la preţuri de milioane de lire sterline, relatează My London.

Unele proprietăţi scoase la vânzare uimesc prin preţurile lor ireale. De exemplu, un vânzător vrea 460.000 de euro în schimbul unei case de nici 20 de metri pătraţi utili, adică în jur de 23.000 de euro pe metrul pătrat. Casa este de mărimea unui garaj auto, măsurând 3,8 metri lăţime şi cinci metri lungime. Intrarea se face din trotuar direct în sufragerie, care joacă şi rolul de dormitor. Printre „facilităţi” sunt enumerate o zonă de bucătărie şi baia. Lipseşte grădina. Situată pe strada Stewart’s Grove, în cartierul Chelsea, casa de dimensiunea unui garaj, prezentantă „sală de recepţie” în anunţul de vânzare, se vinde la fel ca un minicastel în stil Art Deco din Franţa cu o suprafaţă utilă de aproape 200 metri pătraţi şi un teren de aproape 2 hectare.

FOTO Arhivă

O altă proprietate imobiliară de mici dimensiuni, mai exact de aproape 19 metri pătraţi, este propusă spre vânzare la preţul de 690.000 de euro. Mai îngustă decât un autobuz din Londra, fiind dispusă pe 2,36 metri lăţime şi opt metri lungime, casa este promovată ca fiind „la ofertă”, în condiţiile în care vânzătorul îşi dorise iniţial, la mijlocul lui septembrie, să obţină 770.000 de euro în schimbul ei. Spre deosebire de casa din Chelsea, aceasta, situată pe Third Cross Road, în Twickenham, o suburbie a Londrei, dispune de grădină şi o anexă ce poate fi folosită, potrivit anunţului, fie ca dormitor suplimentar, fie ca birou. Casa se află la circa un kilometru de gara Strawberry Hill, de unde călătoria până în centrul Londrei durează circa 40 de minute.

Adriana Gisca, consultantă imobiliară la agenţia Laurels, o prezintă drept o oportunitate. „Această proprietate excelentă de pe Third Cross Road se vinde acum la un preţ redus. În pofida a tot ce are de oferit proprietatea, vânzătorii i-au micşorat preţul, pentru că au primit oferta pentru noua lor locuinţă şi sunt dornici să se mute. Suntem siguri că această casă minunată va fi vândută în curând”, spune ea, citată de My London.

Conform My London, preţul nu este unul nefiresc pentru Third Cross Road, unde proprietăţile de acest tip se vând la un preţ mediu de aproximativ 710.000 de euro. În Londra, preţul mediu al caselor vândute este de 833.494 de euro, după cum arată o estimare făcută de agenţia imobiliară Zoopla.

Sectorul închirierilor propune oferte la fel de scumpe. De exemplu, o minigarsonieră de 3,89 metri pe 3,3 metri, se închiriază cu puţin peste 1.000 de euro pe lună lângă staţia de metrou Barons Court, în cartierul West Kensington. În ciuda spaţiului minuscul, de aproape 13 metri pătraţi utili, agenţia care o propune spre închiriere o promovează ca o „garsonieră de dimensiuni bune”. Are o singură zonă, prezentată ca living, dormitor şi bucătărie, cu un pat supraetajat în faţa zonei de gătit care în partea inferioară serveşte şi pe post de canapea.

FOTO Right Move via My London

Nu se ştie unde se află wc-ul, deoarece nu există nicio uşă care să indice baia. În schimb, conform imaginilor din anunţul imobiliar, un duş poate fi văzut undeva într-un colţ. Zona, în schimb, este văzută a fi una bună, cu un restaurant cu stele Michelin, măcelării premiate şi numeroase magazine.