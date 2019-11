FOTO VIDEO UPDATE Împuşcături pe Podul Londrei, după un atac cu cuţitul. Suspectul, ucis. Cel puţin cinci persoane sunt rănite

Un bărbat a atacat mai multe persoane cu cuţitul pe Podul Londrei, rănind cel puţin cinci dintre ele.

Poliţia a intervenit de urgenţă, anunţând iniţial arestarea unui suspect.

Sky News a evocat un mort.

Ulterior, un comisar din cadrul Poliţiei Metropolitane din Londra a precizat că suspectul a fost ucis. El purta o vestă falsă cu explozibili.

Forţele de ordine au fost chemate să intervină înainte de ora locală 14.00 (16.00, ora României).

Serviciul de ambulanţă din Londra a anunţat de asemenea că intervine pentru un „incident major“.

Poliţia a precizat că preferă precauţia asupra motivelor producerii incidentului, dar s-a mobilizat „ca şi cum ar avea legătură cu terorismul“

Un jurnalist BBC, John McManus, aflat la faţa locului, a anunţat că a văzut un grup de bărbaţi implicaţi într-o încăierare pe pod.

Poliţia britanică a Transporturilor a anunţat că staţia Podul Londrei a fost închisă circulaţiei.

După sosirea poliţiei la locul incidentului, s-au auzit focuri de armă, potrivit jurnalistului.

Camion blocând circulaţia pe Podul Londrei în timpul incidentului

Noa Bodner, blocată într-un restaurant în zonă, a declarat pentru BBC News că „mai multe persoane au intrat în pripă, iar toţi oamenii s-au ascuns sub mese“.

„Ni s-a spus să stăm departe de ferestre. Oameni care au venit de-afară au spus că s-au tras focuri de armă“, a adăugat ea

Directorul localului s-a dus să închidă uşa, iar personalul a cerut clienţilor să se mute din partea din faţă.

Atmosfera în restaurant era „calmă“, „unele persoane păreau puţin stresate, dar prieteni sau personalul (localului) au grijă de ele“, a mai declarat ea.

Momentul în care poliţiştii îl pun la pământ pe atacatorul de pe Podul Londrei

Premierul britanic Boris Johnson a anunţat pe Twitter că este ţinut la curent cu această situaţie.

