LIVE TEXT | Război în Ucraina. Ruşii au blocat complet evacuarea Mariupolului. Aproape 800 de rachete au fost lansate spre Ucraina de la începutul războiului

UPDATE 07.41 Ucraina, dispusă să elibereze prizonieri de război ruşi pentru ucrainenii răniţi în Azovstal. Reacţia Rusiei

Ucraina a propus Rusiei să elibereze prizonieri de război ruşi în schimbul evacuării soldaţilor ucraineni răniţi din oţelăria Azovstal din Mariupol, asediată, a declarat miercuri vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk, potrivit CNN.

"Deocamdată, este imposibil să ridicăm blocada de la Azovstal prin mijloace militare. Apărătorii Azovstalului nu se vor preda prizonieri. Este demn de respect. Ruşii nu vor să audă de extracţie. Aceasta este o realitate, dar, venind din partea ruşilor, nu este surprinzător", a scris ea.

#Ukraine has offered #Russia to exchange wounded Ukrainian soldiers who are on the territory of the #Azovstal plant in Mariupol for captured Russian soldiers "according to the standard rules for exchange of prisoners of war",said Deputy Prime Minister of Ukraine Irina Vereshchuk. pic.twitter.com/MQnNTi1TuH — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2022

UPDATE 07.15 Rusia acuză Ucraina că a bombardat Belgorod şi raportează pentru prima dată victime

Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a afirmat că presupusele bombardamente ale Ucrainei s-au soldat cu un mort şi şase răniţi. Autorităţile ucrainene nu au răspuns încă la acuzaţie, transmite The Kiev Independent.

"Şase persoane rănite, o persoană a fost ucisă", a raportat guvernatorul.

El a adăugat că printre răniţi se află şi un băiat de 14 ani, care primeşte ajutor medical la spitalul regional.

⚡️Governor of #Russian #Belgorod region Vyacheslav Gladkov claims that in the village of Solokhi, Belgorod region, after shelling from #Ukraine, a man was killed and three people were wounded. — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2022

UPDATE 06.31 Mariupol şi Bucea, pe agenda Consiliului ONU pentru Drepturile Omului

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, care se reuneşte, joi, în sesiune extraordinară, examinează acuzaţiile de abuzuri grave comise de Rusia în Ucraina, în special la Mariupol şi la Bucea, transmite Le Figaro.

Această întâlnire ”cu privire la deteriorarea situaţiei drepturilor omului în Ucraina în urma agresiunii ruse” a fost solicitată de Kiev, care, potrivit unui prim proiect de rezoluţie, doreşte o anchetă cu privire la ceea ce s-a întâmplat în regiunile Kiev, Cernihiv, Harkov şi Sumî.

Aceasta este prima întâlnire dedicată deteriorării situaţiei drepturilor omului în Ucraina de când Adunarea Generală a ONU a suspendat Moscova la începutul lunii aprilie din cel mai înalt organ al organizaţiei internaţionale pentru drepturile omului.

După ce Rusia şi-a anticipat suspendarea prin renunţarea la statutul său de membru al Consiliului pentru Drepturile Omului, poate participa la lucrările Consiliului în calitate de observator.

De asemenea, are ocazia joi să facă uz de dreptul său la replică ca ţară în cauză, însă Moscova a decis să nu participe.

UPDATE 06.01 Aproape 800 de rachete balistice şi de croazieră au fost lansate asupra unor ţinte din Ucraina de la începutul războiului, la 24 februarie, potrivit unei actualizări operaţionale a Statului Major al armatei ucrainene, transmite BBC.

În actualizare, Statul Major a precizat că rachetele au vizat în principal sudul şi estul Ucrainei, deşi "au tras în mod repetat şi asupra altor obiecte de infrastructură critică de importanţă socială".

Într-o actualizare separată, Statul Major a declarat că luptele au continuat miercuri în diferite părţi ale Ucrainei.

În Harkov, Rusia îşi consolidează ofensivele pentru a opri o contraofensivă desfăşurată de trupele ucrainene, care au recucerit recent o serie de sate din zonă.

În Mariupol, Statul Major a declarat că forţele ruseşti continuă să lanseze lovituri de artilerie şi aeriene pe fondul rezistenţei continue la combinatul Azovstal.

UPDATE 05.24 Forţele Armate ale Ucrainei au aruncat în aer două poduri de pontoane lângă Belogorovka, regiunea Lugansk. Încercările ocupanţilor ruşi de a traversa Seversky Doneţ au fost oprite din cauza aruncării în aer a podurilor, relatează CNN. Compania de recunoaştere geospaţială BlackSky a publicat o fotografie care arată un pod rusesc cu pontoane traversând râul pe 10 mai, la scurt timp după ce artileria ucraineană a tras în zonă. Fum se ridică de pe malul de vest al râului Seversky Doneţ la un capăt al trecerii. Fumul şi pâlniile pot fi văzute şi în est, inclusiv în jurul echipamentelor militare care au traversat podul.

UPDATE 03.55 Cinematograful Tampere situat în cartierul Solomianskyi al capitalei Ucrainei a luat foc la Kiev. Acest lucru a fost raportat de canalele locale Telegram. În jurul miezului nopţii au apărut informaţii despre incendii. Direcţia principală a Serviciului de Stat de Urgenţă din Kiev nu a comentat încă incidentul.

UPDATE 02.05 În Donbass, pe 11 mai, soldaţii ucraineni au respins 9 atacuri inamice. Acest lucru a fost anunţat pe Facebook de Forţele Aliate. Raportul spune că în cursul zilei de 11 mai, militarii Forţelor Aliate au respins cu succes 9 atacuri inamice şi au provocat pierderi ocupanţilor ruşi. Apărătorii ucraineni au distrus 8 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 5 vehicule inamice şi un tun antiaerian.

„Unităţile de apărare aeriană au doborât patru vehicule aeriene fără pilot Orlan-10 pe cerul Donbasului ucrainean”, se arată în comunicat.

UPDATE 01.43 În regiunea Harkov, un avion rus a tras o rachetă asupra unui tractor care lucra pe câmp. Tractoristul, în vârstă de 26 de ani a fost rănit la ambele picioare. Poliţia din regiunea Harkov a raportat incidentul pe Facebook.

"Incidentul a avut loc în apropierea satului Novy Merchyk. Un avion inamic a tras cu o rachetă asupra utilajelor agricole care cultivau pământul. În consecinţă, mecanicul a suferit răni grave la picioare şi a fost dus la spital", a spus poliţia.

Raportul spune că la faţa locului lucrează un grup de investigaţii al poliţiei, iar oamenii legii înregistrează cu atenţie toate circumstanţele crimei comise de armata rusă.

UPDATE 01.24 Ucraina a făcut Rusiei propunerea să facă schimb de soldaţi ucrainenii răniţi care se află pe teritoriul fabricii Azovstal din Mariupol, cu ​​soldaţii ruşi capturaţi „conform regulilor standard pentru schimbul de prizonieri de război”, a declarat viceprim-ministrul Ucrainei Irina Vereşciuk.

#Ukraine has offered #Russia to exchange wounded Ukrainian soldiers who are on the territory of the #Azovstal plant in Mariupol for captured Russian soldiers "according to the standard rules for exchange of prisoners of war",said Deputy Prime Minister of Ukraine Irina Vereshchuk. pic.twitter.com/MQnNTi1TuH — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2022

UPDATE 01.16 Amfore antice datând din aproximativ secolele 4-5 î.Hr. au fost găsite de militari în timpul lucrărilor pentru fortificarea Odesei. Acest lucru a fost raportat pe Facebook de militari din cadrul Brigăzii 126 Independente a apărării teritoriale a Odessei.

Artefactele antice au fost predate personalului Muzeului de Arheologie din Odesa.

„Într-una dintre unităţile structurale ale brigăzii, în timpul lucrărilor de fortificare, militarii au găsit amfore antice datând din aproximativ secolele 4-5 d.Hr.”, - se spune într-un comunicat. Se remarcă faptul că, prin decizia comandantului Brigăzii 126, artefactele antice au fost transferate personalului Muzeului Arheologic din Odesa al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, care a promis să le adauge la colecţia muzeului.

UPDATE 00.51 În regiunea Harkov, ca urmare a bombardării de către ocupanţi un depozit de produse agricole a fost distrus. Nu există pericol la sol pentru regiunea Lozova, dar există pericol de tir cu rachete. Primarul din Lozova Serghei Zelensky a raportat despre asta .

"Astăzi a fost o zi tragică pentru comunitatea noastră. În urma atacurilor cu rachete, depozitul de produse agricole de pe teritoriul comunităţii a fost complet distrus, un civil a murit", a spus el.

UPDATE 00.16 Ocupanţii ruşi au blocat complet evacuarea la Mariupol. Procesele de evacuare blocate de ocupanţi îi obligă pe mariupoleni să se întoarcă în oraş. Consilierul primarului din Mariupol Petro Andryushchenko a raportat despre asta în emisiunea unui telemaraton de informare.

„Vorbim despre creşterea numărului de oameni din oraş. În primul rând, asta se datorează faptului că procesul de evacuare a fost oprit, sunt blocaţi de partea rusă sub toate formele... aşa că oamenii sunt forţaţi. să se întoarcă în oraş pentru că nu au unde să locuiască... şi, ca urmare, există şi mai multă presiune asupra sferei umanitare şi chiar mai multe ameninţări şi noi provocări”, a spus Andryushchenko.

El a subliniat că în Mariupol nu există practic apă, hrană şi spaţiu de locuit.

„Înţelegem că de fapt nu există... locuinţe potrivite pentru a locui. Sunt nişte apartamente, cele mai puţin afectate, de fapt aproape fără ferestre... fără apă, apă potabilă cu siguranţă nu este suficientă,... se pun rezervoare, dar calitatea acelei ape, care se livreaza este foarte scăzută, pentru că este luată de la prima fântană istorică din Mariupol... aceasta apa cu siguranţă nu este un plus pentru sănătate.Este o lipsă catastrofală de alimente”, a spus un consilier primarului din Mariupol.

Andriuşcenko a subliniat că până şi datele cu care se lăudau ocupanţii, care vorbesc despre distribuirea de truse de alimente către Mariupol, demonstrează că există o penurie catastrofală de alimente în oraş.

UPDATE 00.09 Se estimează că 4,8 milioane de locuri de muncă au fost pierdute în Ucraina de la începutul agresiunii ruse, potrivit unui nou comunicat de presă al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM). Studiul estimează că, dacă ostilităţile ar escalada, pierderile de locuri de muncă ar creşte la şapte milioane. Cu toate acestea, dacă luptele ar înceta imediat, ar fi posibilă o recuperare rapidă, cu revenirea a 3,4 milioane de locuri de muncă. Acest lucru ar reduce pierderile de locuri de muncă la 8,9%, conform raportului „Impactul crizei din Ucraina asupra lumii muncii: evaluări iniţiale”.

Ca răspuns la această perturbare, Guvernul Ucrainei a depus eforturi considerabile pentru a menţine funcţional sistemul naţional de protecţie socială prin garantarea plăţii prestaţiilor, inclusiv persoanelor strămutate în interior, prin utilizarea tehnologiilor digitale.

Criza din Ucraina poate crea perturbări pe piaţa muncii şi în ţările vecine, în principal în Ungaria, Moldova, Polonia, România şi Slovacia. Dacă ostilităţile vor continua, refugiaţii ucraineni ar fi nevoiţi să rămână în exil mai mult, punând şi mai multă presiune asupra pieţei muncii şi asupra sistemelor de protecţie socială din aceste state vecine şi crescând şomajul în multe dintre ele.

Perturbarea semnificativă a economiei şi a ocupării forţei de muncă care afectează Federaţia Rusă are efecte semnificative asupra Asiei Centrale, în special în ţările ale căror economii depind de remitenţele din Federaţia Rusă, cum ar fi Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan.

Aceste patru state sunt printre primele zece ţări de origine pentru migranţi din Federaţia Rusă, iar mulţi dintre aceşti migranţi trimit o parte semnificativă a remitenţelor înapoi în ţările lor de origine. Dacă ostilităţile şi sancţiunile împotriva Federaţiei Ruse conduc la pierderi de locuri de muncă pentru lucrătorii migranţi din Federaţia Rusă şi aceşti lucrători migranţi se întorc în ţările lor de origine, vor exista pierderi economice grave în Asia Centrală în ansamblu.

Agresiunea din Ucraina a creat, de asemenea, un şoc pentru economia globală, complicând şi mai mult redresarea din criza COVID-19. Este posibil ca acest lucru să afecteze creşterea ocupării forţei de muncă şi a salariilor reale şi să pună presiune suplimentară asupra sistemelor de protecţie socială.

În multe ţări cu venituri mari, care au asistat recent la semne de redresare mai puternică a pieţei muncii, consecinţele crizei din Ucraina pot înrăutăţi condiţiile de pe piaţa muncii şi pot inversa unele dintre câştigurile obţinute. Situaţia este deosebit de grea în ţările cu venituri mici şi medii, dintre care multe nu au reuşit să-şi revină pe deplin după impactul crizei COVID-19.