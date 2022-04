LIVE TEXT Război în Ucraina. Consiliul de Securitate al Ucrainei promite să elibereze toate teritoriile ocupate din sudul ţării

UPDATE 06.50 Secretarul general ONU avertizează că blocarea porturilor ucrainiene ar putea provoca o catastrofă alimentară globală.

The #UN Secretary-General warns that the blocking of #Ukrainian ports might cause a global food catastrophe. pic.twitter.com/QqUuTvMWMm — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2022

UPDATE 04.16 În Ucraina, 36 de ocupanţi şi 13 echipamente de luptă inamice au fost distruse la graniţele sudice. DE remarcat distrugerea a, două lansatoare de rachete multiple „Hail” , a două unităţi de artilerie autopropulsate şi a mai multor vehicule blindate de luptă, a raportat Comandamentul Operaţional „Sud” pe Facebook . Potrivit acestuia, în regiunea Herson, inamicul a făcut principalele eforturi pentru a-şi menţine poziţia şi a încercat să stabilească un controlul mai extins asupra întregii regiuni.

UPDATE 03.27 Potrivit ONU , peste 100.000 de civili din Mariupol suferă de lipsă de hrană, apă şi încălzire. „Aceasta este o situaţie catastrofală: oamenii mor de foame”, a declarat David Beasley, şeful Programului Alimentar Mondial al ONU (WFP).

According to the #UN, more than 100,000 civilians in #Mariupol suffer from a lack of food, water and heating.



"This is a catastrophic situation: people are starving to death," said David Beasley, head of the UN World Food Program (WFP). pic.twitter.com/OddHy3EENg — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

UPDATE 02.43 Rusia foloseşte copiii deportaţi din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei pentru propria propagandă. Acest lucru a fost raportat de Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din cadrul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei.

Astfel, presa Kremlinului răspândeşte dezinformare cu privire la „regimul ucrainean, care pe urmele celui de-al Treilea Reich, trimite copii la luptă”. Aceasta a mai informat greşit că „aceşti copii lucrează ca spioni în Ucraina încă de la începutul operaţiunii speciale”.

Utilizarea copiilor de către Rusia în războiul informaţional este o încălcare gravă a dreptului internaţional, arată Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din cadrul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei.

UPDATE 02.11 În ultimele 24 de ore, 13 ţinte aeriene ale ocupanţilor ruşi au fost distruse, a raportat Comandamentul Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate.

„Pe 16 aprilie 2022, 13 ţinte aeriene ale ocupanţilor ruşi au fost distruse: 1 - avion; 1 - elicopter; 5 UAV-uri...; 6 - rachete de croazieră", se arată în comunicat.

UPDATE 01.25 În ciuda declaraţiilor Ministerului rus al Apărării conform cărora întreg echipajul crucişatorului rus „Moscova” distrus de Forţele Armate a fost „complet evacuat”, jurnaliştii de la „Schem” (Radio Svoboda) au început să identifice din echipaj marinarii ruşi morţi. În special, a fost deja posibil să se stabilească identitatea unui aspirant mort al „Moscovei” - Ivan Vahrushev, care a servit în a cincea unitate de luptă, care era responsabilă pentru siguranţa operaţională a navei.

Jurnaliştii au găsit o postare pe reţeaua de socializare Odnoklassniki despre moartea lui Ivan Vakhrushev, care a servit pe crucişătorul „ Moskva ”. Soţia lui a confirmat decesul soţului ei. Potrivit acesteia, 27 de membri ai echipajului erau daţi dispăruţi.

UPDATE 01.15 Ministerul rus al Apărării a publicat un videoclip, care, potrivit ministerului, arată întâlnirea amiralului Nikolai Yevmenov, comandantul şef al Marinei Ruse, cu echipajul crucişatorului „Moskva” la Sevastopol.

The Russian Defense Ministry published a video, which, according to the ministry, shows the meeting of Admiral Nikolai Yevmenov, Commander-in-Chief of the #Russian Navy, with the crew of the cruiser "Moskva" in #Sevastopol. pic.twitter.com/2sBeEiXEvB — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

UPDATE 00.51 În Republica Buriaţia (parte a Federaţiei Ruse), pe piedestalul celui mai mare cap monumental al liderului sovietic Vladimir Lenin este acum un simbol al invaziei Rusiei în Ucraina.

Piedestalul, pe fundalul drapelului rus, înfăţişează litera latină „Z”, conform unei fotografii postate pe Telegram de Anton Geraşcenko, consilier al şefului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei.

UPDATE 00.36 Preşedintele Volodymyr Zelensky a discutat despre comemorarea a ceea ce au trăit ucrainenii în timpul acestui război. Şeful statului a făv=cut această declaraţie într-un mesaj video.

„Am discutat, de asemenea, despre comemorarea a ceea ce au trăit ucrainenii în timpul acestui război. Am discutat cum să păstrăm părţi din această experienţă, astfel încât să reamintească mereu tuturor generaţiilor poporului nostru de invazia brutală şi nesimţită pe care Ucraina a putut să o respingă. Ca un exemplu, se pregăteşte un proiect de complex memorial care va spune povestea podului distrus din regiunea Kiev, care lega Irpin şi Bucha de Kiev”, a spus el. Potrivit lui Zelensky, aceasta va fi povestea oamenilor care au scăpat de pe acest pod şi de pe acest drum către Kiev, de invadatorii ruşi.

ŞTIRE INIŢIALĂ "Herson, Oleshky, Nova Kakhovka, Skadovsk, Henichesk. Berdyansk, Melitopol, Tokmak, Vasylivka. Să nu uităm de oraşele şi satele din sudul Ucrainei, care se află temporar sub ocupaţia rusă sângeroasă şi barbară", a spus consilierul Preşedintelui, Mykhailo Podoliak. Acesta a promis că toate aceste teritorii ocupate temporar de ruşi vor fi eliberate.

Potrivit comisarului Radei Supreme pentru Drepturile Omului, Lyudmila Denisova, în regiunea Herson la începutul lunii mai, forţele de ocupaţie ruse plănuiesc să organizeze un pseudo-referendum pentru a crea aşa-numita „Republică Populară Herson”.

Tipografia „Nova Kakhovka” tipăreşte deja „buletinele de vot” pentru „referendum”. Este probabil ca protocoalele privind rezultatele „votului” să fie pregătite în prealabil şi livrate centrului regional.

Pseudo-referendumul este planificat să aibă loc între 1 mai şi 10 mai. În această perioadă, Rusia intenţionează să închidă regiunea Herson şi să deconecteze toate comunicaţiile.