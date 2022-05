LIVE TEXT | Război în Ucraina. Trupele ruse au ocupat Svitlodarsk, în regiunea Doneţk. Miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov dă în judecată Rusia pentru distrugerea Azovstal

UPDATE 05.12 Israelul a interzis Berlinului să aprovizioneze Ucraina cu rachete antitanc produse în colaborare

Israelul a interzis furnizarea de rachete Spike, Ucrainei. Acest lucru a fost raportat de Axios .

Potrivit oficialilor americani şi israelieni, autorităţile israeliene au respins cererile SUA ca Ucraina să primească rachete antitanc Spike, produse în Germania, folosind tehnologie israeliană.

Conform Axios, oficialul israelian al Ministerului Apărării, Amir Eshel, s-a întâlnit cu adjunctul secretarului american al apărării pentru politică, Colin Kahl, la Washington, în urmă cu două săptămâni, pentru a discuta despre cooperarea în materie de securitate dintre cele două ţări. Amir Eshel a subliniat că ţara nu va fi de acord cu un astfel de pas, întrucât Israelul predă Ucrainei doar echipamente militare neletale.

UPDATE 03.05 Ruşii au deplasat o navă de mici dimensiuni capturată anterior a marinei ucrainene la Insula Şerpilor. Serviciile ucrainiene de informaţii se aşteaptă la provocări

Una dintre bărcile blindate de mici dimensiuni ale marinei ucrainene, care a fost capturată de ruşi în Berdyansk la începutul invaziei, a fost detectată lângă InsulaŞerpilor. Acest lucru a fost raportat de comandamentul operaţional „ Sud ”. Este probabil ca inamicul să folosească această barcă sub pavilion ucrainean pentru a efectua provocări prin bombardarea navelor civile străine sau a zonelor de coastă, atât ale Ucrainei, cât şi ale altor ţări din regiunea Mării Negre.

UPDATE 02.31 Împuşcături în Harkov: au aparut noi detalii ale incidentului

Au apărut detalii despre împuşcăturile din districtul Kholodnohirsky din Harkiv, în care au fost ucise trei persoane.

Astfel, conform canalelor locale Telegram, mai întâi a avut loc un conflict într-una dintre maşinile cu sigla SRW.

„În urma conflictului, unul dintre pasageri a deschis focul cu o mitralieră - unul a fost ucis şi unul a fost rănit”, se arată în comunicat.

„Atunci ucigaşul, sub ameninţarea de a împuşca şoferul, l-a silit pe acesta să intre într-un Opel alb care trecea prn zonă. Poliţişti ai regimentului special de poliţie şi ai secţiei de urmărire penală a unităţii teritoriale au fost trimişi cu promptitudine pentru reţinerea făptuitorului. În timpul reţinerii, infractorul a fost neutralizat", au precizat poliţiştii.

UPDATE 01.36 Austria va prelua tratamentul soldaţilor ucrainieni grav răniţi

Austria va prelua tratamentul soldaţilor ucraineni răniţi grav. Acest lucru a fost anunţat de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în discursul său de seară, după cea de-a 91-a zi de război. Potrivit lui Zelensky, acesta a purtat o conversaţie cu cancelarul austriac Karl Negammer. Preşedintele ucrainian l-a informat despre situaţia din Donbass şi din alte zone de ostilităţi şi a mulţumit pentru sprijin.

„S-a convenit că Austria îi va prelua pe soldaţii noştri grav răniţi, la tratament”, a spus şeful statului.

De asemenea, potrivit lui Zelensky, cei doi au discutat despre cooperarea cu Cancelarul pentru integrarea europeană a Ucrainei.

UPDATE 00.48 Crucii Roşii i se cere să verifice condiţiile de detenţie a luptătorilor Azov în Rusia

Comisarul Radei Supreme pentru Drepturile Omului, Lyudmila Denisova, a făcut un apel la Comitetul Internaţional al Crucii Roşii pentru a verifica respectarea drepturilor soldaţilor Regimentului Azov reţinuţi pe teritoriul ocupat temporar al regiunii Doneţk, în conformitate cu Convenţia de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de razboi. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Denisova.

UPDATE 00.05 Miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov dă în judecată Rusia pentru distrugerea Azovstal

Miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov va iniţia un proces împotriva Rusiei cerând daune în valoare de 17-20 de miliarde de dolari din cauza distrugerii uzinei Azovstal şi a uzinei Mariupol Ilici, pe care acesta le deţinea.

